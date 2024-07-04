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Fethiye'de Eğlenceye Doyun: Fethiye'nin En İyi Gece Kulüpleri ve Barları!

Fethiye'de Eğlenceye Doyun: Fethiye'nin En İyi Gece Kulüpleri ve Barları!

Gezilecek Yerler
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.07.2024 - 14:38

Fethiye, Ege ve Akdeniz'in buluştuğu muhteşem doğasıyla her göreni büyülüyor! Kendinizi Fethiye'nin serin sularına bıraktınız, leziz yemeklerini yediniz, şimdi ise sıra gece hayatında eğlenmeye geldi. Peki Fethiye'de nerede eğlenilir, nerede gece hayatı yaşanır?

Fethiye'nin eğlence hayatını sizler için derledik.

*Görseller temsili olabilir.

Fethiye'nin En İyi Barları ve Kulüpleri Hangileri?

Fethiye'nin En İyi Barları ve Kulüpleri Hangileri?
www.maviyolculuk.org

Ege ve Akdeniz'in muhteşem manzaralarını bir arada bulunduran Fethiye, en popüler tatil beldeleri arasında. Sıcak kumsallar, benzersiz koylar, hem doğal hem tarihi güzelliklerle Fethiye seçkin bir tatil fırsatı sunuyor.

Fethiye'de eğlenceli bir gece hayatı yaşamak istiyorsanız Hisarönü ve Paspatur’da bulunan barlar sokağı ilk tercih edeceğiniz yerlerden biri olabilir.

1. Hisarönü Barlar Sokağı

1. Hisarönü Barlar Sokağı

Hisarönü Barlar Sokağı, Fethiye'nin en popüler gece hayatı noktası. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu sokakta çok sayıda renkli ve hareketli bar bulmak mümkün!

Gelin Hisarönü'nün en popüler barlarına göz atalım.

2. Time Out Club

2. Time Out Club

Hisarönü Barlar Sokağı'ndaki Time Out Club, özellikle Türk tatilcilerin tercih ettiği bir gece kulübü. Gece yarısından sonra eğlencesi artan kulüpte karaoke ve dansla eğlenebilir, çeşitli kokteylleri deneyebilirsiniz.

Adres: Ölüdeniz, Cumhuriyet Cd. No:23, 48340 Fethiye/Muğla

Çalışma Saatleri17:00 - 02:00

3. Paspatur Barlar Sokağı

3. Paspatur Barlar Sokağı

Fethiye’nin Hisarönü Barlar Sokağı’na alternatif olan bu sokak,  daha az gürültü olmasına rağmen oldukça eğlenceli. 

Paspatur Çarşı, gece olunca yerini birbirinden renkli eğlence mekanlarına bırakıyor! Paspatur Barlar Sokağı, özellikle gençlerin favorisi.

4. Deep Blue Bar

4. Deep Blue Bar

Paspatur Barlar Sokağı’nın en popüler barı Deep Blue. Yabancı alkol çeşitliliğiyle ve birbirinden farklı kokteylleriyle misafirlerine eğlenceli bir deneyim sunuyor. “Bir Fethiye klasiği” diye anılan Deep Blue, zaman zaman canlı müziklerle çoşuyor!

Adres: 27 Hamam Sokak, Paspatur, 48300 Fethiye/Muğla

Çalışma Saatleri: 12:30 - 03:00

5. Kum Saati

5. Kum Saati

Fethiye Marina yakınlarında bulunan Kum Saat'ine ulaşım oldukça kolay. Özellikle elektronik müzik sevenlerin tercih ettiği mekan, ayrıca bahçesinde de konuklarını ağırlıyor.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Paspatur Hamam Sokak No:45 Fethiye/Muğla

Çalışma Saatleri: 12.00-02.00

Telefon: 0543 954 4867

6. Boğa Pub Fethiye

6. Boğa Pub Fethiye

Kokteylleri ve nezih ortamıyla Boğa Pub, Fethiye'nin en favori mekanlarından biri. Canlı müzik eşliğinde arkadaşlarınızla eğlenebilir, gece hayatının tadını çıkarabilirsiniz.

Adres: Cumhuriyet, 45. Sk. No:3, 48300 Fethiye/Muğla

Çalışma Saatleri: 03.00'e kadar

7. Barrumba Bar

7. Barrumba Bar

Ölüdeniz'de bulunan Barrumba bar, ilçe merkezine yaklaşık 13 km mesafede. Haftanın belirli günlerinde özel aktivitelerin yapıldığı Barrumba Bar, pop müzik eşliğinde eğlenebileceğiniz bir mekan.

Adres: Ölüdeniz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 48340 Fethiye/Muğla

8. Zombie Bar

8. Zombie Bar

Hisarönü'nde bulunan Zombie Bar, ilkçe merkezine 10 km uzaklıkta. Zombie Bar, özellikle sıra dışı konsepti ve tasarımıyla dikkat çekiyor. 

Adres: Ölüdeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:46 Fethiye/Muğla

9. Joseph's Bar

9. Joseph's Bar

Tatilinizde sporla alakalı etkinliklerden geri kalacağınızı kim söyledi? Joseph'in yerinde her türlü spor aktivitesini izleyebilir, ayrıca yemeklerin tadını da çıkarabilirsiniz.

Adres: Foça, 996. Sk. No:2, 48300 Fethiye/Muğla

10. Mejnun Bar

10. Mejnun Bar

Marinanın karşısında yer alan Mejnun'a ulaşım oldukça kolay. popüler Türkçe şarkılar eşliğinde dans edebileceğiniz, mekan oldukça eğlenceli bir ortama sahip. Özellikle gençlere hitap eden Mejnun'un menüsünda alkollü ve alkolsüz içecekler bulunuyor.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi 39. Sokak No:16 Fethiye/Muğla

Çalışma Saatleri: 04.00'e kadar

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