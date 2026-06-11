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AKOM Tarih Verdi: Serinlik Dalgası Balkanlar'dan Yola Çıktı İstanbul'a Geliyor!

AKOM Tarih Verdi: Serinlik Dalgası Balkanlar'dan Yola Çıktı İstanbul'a Geliyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 22:22
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Yaz mevsiminin sıcak yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde, Türkiye yeni bir hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. Avrupa’da İngiltere, Almanya ve Polonya’nın ardından Balkanlar üzerinden güneye inen serin ve yağışlı hava kütlesi, hafta sonu itibarıyla yurdumuza ulaşıyor. Bu yeni sistemle birlikte ülke genelinde termometrelerin 4 ila 6 derece birden gerilemesi bekleniyor.

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Kaynak: AKOM

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Cumartesi Gününe Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda

Cumartesi Gününe Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, İstanbul’da perşembe ve cuma günleri 29°C civarında seyreden sıcaklıklar, cumartesi günü sert bir düşüşle hissedilir derecede azalacak. Hafta ortasında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, cumartesi günü en yüksek 25°C’ye kadar düşerken, gece saatlerinde ise 16°C’ye kadar gerileyecek. Bu serinlemeye, poyrazdan esecek sert rüzgarlar ve metrekareye 3-7 kg arasında düşmesi beklenen gök gürültülü yerel sağanak yağışlar eşlik edecek.

Pazar Günü Hava Normale Dönüyor

Pazar Günü Hava Normale Dönüyor

Yetkililer, yaz sıcaklarına kısa bir mola verdirecek yağışlı sistemin pazar sabahı da etkisini sürdüreceğini, ancak öğle saatlerine doğru kenti terk edeceğini tahmin ediyor. Pazar günü bulutların dağılmasıyla birlikte gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alacak ve sıcaklık yeniden 26°C seviyelerine yükselecek.

Yeni haftayla birlikte pazartesi ve salı günleri yağış beklenmiyor; İstanbul halkını az bulutlu, açık ve yeniden 28-29°C bandına ulaşan güneşli bir gökyüzü karşılayacak. Vatandaşların özellikle cumartesi günü görülecek ani sağanak ve sert rüzgarlara karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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