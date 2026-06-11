AKOM Tarih Verdi: Serinlik Dalgası Balkanlar'dan Yola Çıktı İstanbul'a Geliyor!
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Yaz mevsiminin sıcak yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde, Türkiye yeni bir hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. Avrupa’da İngiltere, Almanya ve Polonya’nın ardından Balkanlar üzerinden güneye inen serin ve yağışlı hava kütlesi, hafta sonu itibarıyla yurdumuza ulaşıyor. Bu yeni sistemle birlikte ülke genelinde termometrelerin 4 ila 6 derece birden gerilemesi bekleniyor.
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Kaynak: AKOM
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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