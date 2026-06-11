AKOM Tarih Verdi: Serinlik Dalgası Balkanlar'dan Yola Çıktı İstanbul'a Geliyor!

Yetkililer, yaz sıcaklarına kısa bir mola verdirecek yağışlı sistemin pazar sabahı da etkisini sürdüreceğini, ancak öğle saatlerine doğru kenti terk edeceğini tahmin ediyor. Pazar günü bulutların dağılmasıyla birlikte gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alacak ve sıcaklık yeniden 26°C seviyelerine yükselecek.

Yeni haftayla birlikte pazartesi ve salı günleri yağış beklenmiyor; İstanbul halkını az bulutlu, açık ve yeniden 28-29°C bandına ulaşan güneşli bir gökyüzü karşılayacak. Vatandaşların özellikle cumartesi günü görülecek ani sağanak ve sert rüzgarlara karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor.