Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evlenmek İsteyenler İçin 'Tanışma' Uygulaması Hazırlıyor
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X'te '@musikiisinas' isimli kullanıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Kullanıcının iddiasına göre Bakanlık, tanışma uygulaması hazırlığında. Kullanıcı, paylaşımında 'gençlerin evlenebilmesi için verilen bilgilerin doğruluğunun teyit edileceği bir platform üzerinde çalışmalara başlanmış ve atılan mesajlara da ciddi bir şekilde dönüş yapmışlar' ifadelerini kullandı.
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Aile Bakanlığı, evlilik uygulaması hazırlığında.
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Bakanlığın tanışma uygulaması hazırlığında olması ise gündem oldu. İşte yorumlardan bazıları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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