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Acun Ilıcalı'nın Dünyaevine Girdiği Esma Sultan Yalısı'nın İhtişamlı Geçmişine Bi' Bakalım

Acun Ilıcalı'nın Dünyaevine Girdiği Esma Sultan Yalısı'nın İhtişamlı Geçmişine Bi' Bakalım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.09.2024 - 13:56

Dört buçuk yıldır beraberliklerini sürdüren Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, hayatlarını birleştirdi. Yılın düğünü denilen düğün, bütün detaylarıyla dikkat çekmeyi de başardı. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen lüks düğün, görenleri resmen hayran bıraktı.

Peki bu meşhur düğüne ev sahipliği yapan Esma Sultan Yalısı'nı biraz daha yakından tanımak ister misiniz?

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü, şimdiden 'yılın düğünü' olarak anılmaya başladı bile.

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü, şimdiden 'yılın düğünü' olarak anılmaya başladı bile.

Dört buçuk yıldır beraber olan çiftin evlilik kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Haliyle nasıl bir düğün yapılacağı, düğünün detayları da merak konusu olmaya başlamıştı.

Çağla Altunkaya'nın düğüne hazırlandığı anlardan itibaren, üstelik davetliler için sosyal medya yasağına rağmen, bizler de düğüne yakından tanıklık ettik.

Çağla Altunkaya'nın düğüne hazırlandığı anlardan itibaren, üstelik davetliler için sosyal medya yasağına rağmen, bizler de düğüne yakından tanıklık ettik.

Acun Ilıcalı'nın farkını yine ortaya koyduğu düğün, damadın sürat teknesiyle gelmesiyle başladı. Ilıcalı, her detayı müstakbel eşini mutlu etmek için ayarladığını da belirtmeden geçmedi.

Acun Ilıcalı'nın farkını yine ortaya koyduğu düğün, damadın sürat teknesiyle gelmesiyle başladı. Ilıcalı, her detayı müstakbel eşini mutlu etmek için ayarladığını da belirtmeden geçmedi.

Çiftin düğün haberini ilk aldığımızda, düğünün 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapılacağı söylenmişti.

Çiftin düğün haberini ilk aldığımızda, düğünün 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapılacağı söylenmişti.

Fakat daha sonra, düğünün 4 Eylül'de İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşeceği ortaya çıktı.

Pek çok ünlü, düğünü için yurtdışını tercih ederken Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Boğaz'ın eşsiz manzarasında sonsuz mutluluğa 'evet' demek istedi.

Pek çok ünlü, düğünü için yurtdışını tercih ederken Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Boğaz'ın eşsiz manzarasında sonsuz mutluluğa 'evet' demek istedi.

Peki Esma Sultan Yalısı'nı biraz daha yakından tanımak ister miydiniz? 👇🏻

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Baştımar Yalısı olarak da bilinen Esma Sultan Yalısı, Beşiktaş, Ortaköy'de yer alıyor.

Baştımar Yalısı olarak da bilinen Esma Sultan Yalısı, Beşiktaş, Ortaköy'de yer alıyor.
www.gadarchitecture.com

Büyük Mecidiye Camii'nin yanında, Boğaz'ın eşsiz manzarasına hakim bir konumda bulunan Yalı, 1873-1875 yılları arasında inşa edilmiştir.

Yalı'nın isim sahibi olan Esma Sultan ise Sultan Abdülaziz'in kızıdır. Esma Sultan, dönemin önemli devlet adamlarından olan Çerkes Mehmet Paşa'yla evlendirilmiş, yalı ise kendisine düğün hediyesi olarak verilmiştir.

Yalı'nın isim sahibi olan Esma Sultan ise Sultan Abdülaziz'in kızıdır. Esma Sultan, dönemin önemli devlet adamlarından olan Çerkes Mehmet Paşa'yla evlendirilmiş, yalı ise kendisine düğün hediyesi olarak verilmiştir.
www.gadarchitecture.com

Esma Sultan'ın vefatından sonra Yalı, II. Abdülhamid Han’ın kız kardeşi Cemile Sultan’a, daha sonra V. Murad'ın kızı Fatma Sultan'a geçmiştir. 

1915 yılına kadar Osmanlı Hanedanı'nda kalan yalı, 1918 yılında ise Rum Okulu olarak hizmet vermeye başlamıştır. 

1920'lerde büyük bir yangın atlatmış, daha sonra tütün deposu, mobilya deposu, kömür deposu olarak kullanılmıştır.

1975 yılında ise o zamanki sahiplerince satılığı çıkartılmış fakat çıkan yangında sadece dış duvarları kalan bir yapı haline gelmiştir.

1975 yılında ise o zamanki sahiplerince satılığı çıkartılmış fakat çıkan yangında sadece dış duvarları kalan bir yapı haline gelmiştir.

1990'lı yıllara kadar ise bahçesinde çeşitli konserler verilmiş, davetler düzenlenmiştir. Daha sonra The Marmara oteller zinciri burayı satın almış, dış duvarları koruyarak iç mekana da camdan duvarlar giydirilmiştir.

Günümüzde bu mekan, konferans, düğün gibi etkinliklere hizmet vermektedir.

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