Acun Ilıcalı'nın Dünyaevine Girdiği Esma Sultan Yalısı'nın İhtişamlı Geçmişine Bi' Bakalım
Acun Ilıcalı'nın Dünyaevine Girdiği Esma Sultan Yalısı'nın İhtişamlı Geçmişine Bi' Bakalım
Dört buçuk yıldır beraberliklerini sürdüren Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, hayatlarını birleştirdi. Yılın düğünü denilen düğün, bütün detaylarıyla dikkat çekmeyi de başardı. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen lüks düğün, görenleri resmen hayran bıraktı.
Peki bu meşhur düğüne ev sahipliği yapan Esma Sultan Yalısı'nı biraz daha yakından tanımak ister misiniz?
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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü, şimdiden 'yılın düğünü' olarak anılmaya başladı bile.
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Çağla Altunkaya'nın düğüne hazırlandığı anlardan itibaren, üstelik davetliler için sosyal medya yasağına rağmen, bizler de düğüne yakından tanıklık ettik.
Acun Ilıcalı'nın farkını yine ortaya koyduğu düğün, damadın sürat teknesiyle gelmesiyle başladı. Ilıcalı, her detayı müstakbel eşini mutlu etmek için ayarladığını da belirtmeden geçmedi.
Çiftin düğün haberini ilk aldığımızda, düğünün 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapılacağı söylenmişti.
Pek çok ünlü, düğünü için yurtdışını tercih ederken Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Boğaz'ın eşsiz manzarasında sonsuz mutluluğa 'evet' demek istedi.
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Baştımar Yalısı olarak da bilinen Esma Sultan Yalısı, Beşiktaş, Ortaköy'de yer alıyor.
Yalı'nın isim sahibi olan Esma Sultan ise Sultan Abdülaziz'in kızıdır. Esma Sultan, dönemin önemli devlet adamlarından olan Çerkes Mehmet Paşa'yla evlendirilmiş, yalı ise kendisine düğün hediyesi olarak verilmiştir.
1975 yılında ise o zamanki sahiplerince satılığı çıkartılmış fakat çıkan yangında sadece dış duvarları kalan bir yapı haline gelmiştir.
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