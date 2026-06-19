ABD Grupta 2’de 2 Yaptı: Paraguay’a Yenilirsek Dünya Kupası’na Veda Ediyoruz
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A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde ABD, Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Türkiye, bu sabaha karşı oynanacak maçta Paraguay’a yenilmesi durumunda Dünya Kupası’na veda edecek.
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Milli Takımımızı yakından ilgilendiren mücadelede ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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