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ABD Grupta 2’de 2 Yaptı: Paraguay’a Yenilirsek Dünya Kupası’na Veda Ediyoruz

etiket ABD Grupta 2’de 2 Yaptı: Paraguay’a Yenilirsek Dünya Kupası’na Veda Ediyoruz

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.06.2026 - 00:04
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A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde ABD, Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Türkiye, bu sabaha karşı oynanacak maçta Paraguay’a yenilmesi durumunda Dünya Kupası’na veda edecek.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Gelecek Maçlar

20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
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Milli Takımımızı yakından ilgilendiren mücadelede ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Milli Takımımızı yakından ilgilendiren mücadelede ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi.

İlk maçında Paraguay’ı farklı mağlup eden ev sahibi ABD, Avustralya’yı da yenerek gruptaki puanını 6’ya yükseltti. Avustralya ise 3 puanda kaldı.

ABD’ye galibiyeti getiren golleri Burgess (k.k.) ve Freeman kaydetti.

A Milli Futbol Takımımız, bu sabaha karşı saat 06.00’da oynanacak mücadelede Paraguay’a yenilmesi durumunda, gruptaki son maçlar öncesinde üst tura çıkma şansını kaybedecek.

Dünya Kupası’nda bugün alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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