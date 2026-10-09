ABD 3 Türk şirketini kara listeye aldı.

Kararın en büyük kalemi İstanbul merkezli BGZ Dış Ticaret'e ait. ABD makamlarına göre şirket, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 20 milyon dolarlık İran menşeli petrokimya ürünü ithal etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgi notunda, bu tutarın yaklaşık 2 milyon dolarının İranlı Padideh Plastic Poshtiban Company'den alındığı da belirtiliyor.

Listeye giren ikinci isim, yine İstanbul bağlantılı Noorzad Petrokimya. Şirketin 2024'ün Ocak-Temmuz aylarında yaklaşık 3,8 milyon dolarlık İran menşeli petrokimya ürünü ithal ettiği veya satın aldığı ifade ediliyor. Şirketin yöneticisi Said Ahmad Noorzad da kişisel olarak yaptırım listesine alındı. Noorzad, kendi tanıtımında geçmişinin 1990'larda Afganistan'ın Nimroz bölgesine uzandığını, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Hollanda gibi ülkelerde de faaliyet gösterdiğini söylüyor.

Üçüncü şirket ise Gaziantep merkezli Tüter Plastik. Plastik ambalaj üreten firmanın, 2023'ün Ocak ayı ile 2024'ün Ağustos ayı arasında yaklaşık 3,5 milyon dolarlık İran menşeli petrokimya ürünü ithal ettiği belirtiliyor. Şirket, 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptığını açıklıyor; internet sitesinde ABD ve İngiltere'deki müşterilerine de yer veriyor.