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ABD 3 Türk Şirketini Kara Listeye Aldı

ABD 3 Türk Şirketini Kara Listeye Aldı

İran
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 11:51
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ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran menşeli petrokimya ürünleri ticareti gerekçesiyle üç Türk şirketini yaptırım listesine ekledi. 8 Ekim'de duyurulan kararla ikisi İstanbul, biri Gaziantep merkezli BGZ Dış Ticaret, Noorzad Petrokimya ve Tüter Plastik, 'Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Engellenenler' (SDN) listesine girdi. ABD makamları, şirketlerin 2023 ve 2024'teki işlemlerinin toplam değerini yaklaşık 27,3 milyon dolar olarak hesapladı.

Kaynak: Patronlar Dünyası-Toygun Atilla

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ABD 3 Türk şirketini kara listeye aldı.

ABD 3 Türk şirketini kara listeye aldı.

Kararın en büyük kalemi İstanbul merkezli BGZ Dış Ticaret'e ait. ABD makamlarına göre şirket, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 20 milyon dolarlık İran menşeli petrokimya ürünü ithal etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgi notunda, bu tutarın yaklaşık 2 milyon dolarının İranlı Padideh Plastic Poshtiban Company'den alındığı da belirtiliyor.

Listeye giren ikinci isim, yine İstanbul bağlantılı Noorzad Petrokimya. Şirketin 2024'ün Ocak-Temmuz aylarında yaklaşık 3,8 milyon dolarlık İran menşeli petrokimya ürünü ithal ettiği veya satın aldığı ifade ediliyor. Şirketin yöneticisi Said Ahmad Noorzad da kişisel olarak yaptırım listesine alındı. Noorzad, kendi tanıtımında geçmişinin 1990'larda Afganistan'ın Nimroz bölgesine uzandığını, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Hollanda gibi ülkelerde de faaliyet gösterdiğini söylüyor.

Üçüncü şirket ise Gaziantep merkezli Tüter Plastik. Plastik ambalaj üreten firmanın, 2023'ün Ocak ayı ile 2024'ün Ağustos ayı arasında yaklaşık 3,5 milyon dolarlık İran menşeli petrokimya ürünü ithal ettiği belirtiliyor. Şirket, 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptığını açıklıyor; internet sitesinde ABD ve İngiltere'deki müşterilerine de yer veriyor.

Kara listeye girince ne oluyor?

Kara listeye girince ne oluyor?

SDN listesine eklenen kişi ve kuruluşların ABD yetki alanındaki varlıkları bloke ediliyor, ABD vatandaşları ve şirketlerinin bu isimlerle iş yapması genel olarak yasaklanıyor. Yani karar, Türkiye'deki banka hesaplarının kendiliğinden donması veya fabrikaların kapanması demek değil. Yine de uluslararası bankalar, risk almamak için bu tür şirketlerle çalışmaktan kaçınabiliyor. Dolar işlemleri, dış ticaret finansmanı ve ödemeler tarafında zorluk yaşanması ihtimal dahilinde.

Şu ana kadar şirketlerin ihracat veya üretimlerinde doğrulanmış bir aksama bildirilmedi. Kararın idari nitelikte olduğunu, bir ceza mahkemesi mahkûmiyeti anlamına gelmediğini de not etmek gerekiyor.

Washington, adımı İran'ın petrol ve petrokimya gelirlerini hedef alan daha geniş bir baskı kampanyasının parçası olarak sunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı da aynı gün İran'ın 'gölge filo' ağlarına yönelik 'Operation Economic Outcast' başlığıyla ayrı bir bilgi notu yayımladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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