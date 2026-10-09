ABD 3 Türk Şirketini Kara Listeye Aldı
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ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran menşeli petrokimya ürünleri ticareti gerekçesiyle üç Türk şirketini yaptırım listesine ekledi. 8 Ekim'de duyurulan kararla ikisi İstanbul, biri Gaziantep merkezli BGZ Dış Ticaret, Noorzad Petrokimya ve Tüter Plastik, 'Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Engellenenler' (SDN) listesine girdi. ABD makamları, şirketlerin 2023 ve 2024'teki işlemlerinin toplam değerini yaklaşık 27,3 milyon dolar olarak hesapladı.
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ABD 3 Türk şirketini kara listeye aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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