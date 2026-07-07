A Milli Basketbol Takımımız FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde En Güçlü Takım Olarak Gösterildi
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A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 6 maçı da kazanarak 1. turu lider tamamlamıştı. 12 Dev Adam, 2. turda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
EuroBasket’in resmi hesabından yapılan paylaşımda A Milli Basketbol Takımımız, 'Power Rankings' (Güç Sıralaması) listesinde zirvede yer aldı.
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Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre’nin olduğu FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nda oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.
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Elemeleri kayıpsız geçmeyi başaran A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket’in "Power Rankings" (Güç Sıralaması) listesinde de zirvede yer aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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