80 Yaşındaki Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşkun Göğen'in Son Hali

Özellikle 1970'li ve 1980'li yıllarda oldukça yoğun çalışan Göğen, kendi anlatımına göre bazı dönemlerde günde üç farklı filmde bile rol almıştı. Hatta kariyerinde Arabesk, Gerzek Şaban, Şabaniye, Tarzan Rıfkı, Kahpe Bizans, G.O.R.A. ve A.R.O.G. gibi Türk sinemasının popüler yapımları da bulunuyor. Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerinde de rol alması Göğen'in özellikle genç izleyici tarafından yeniden keşfedilmesini sağladı. Yıllarca Yeşilçam'ın kötü adamlarını oynayan oyuncu, komedi ağırlıklı yeni nesil yapımlarda da kendine yer buldu. Göğen filmlerin yanı sıra Avrupa Yakası, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, Tatlı Bela Fadime ve Aşk Yeniden gibi dizilerde de rol aldı. Oyuncu son olarak 2026 yapımı Mitoloji Mafyası filminde rol aldı.