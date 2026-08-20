article/comments
article/share
Haberler
Magazin
80 Yaşındaki Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşkun Göğen'in Son Hali

80 Yaşındaki Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşkun Göğen'in Son Hali

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.08.2026 - 13:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam'ın özellikle kötü adam ve tacizci karakterleriyle hafızalara kazınmış, Türk sinemasının en üretken yardımcı oyuncularından biri olan Coşkun Göğen kamuoyunda uzun yıllardır 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınıyor. Yıllar boyunca sayısız filmde kötü adam, sarkıntı ve suçlu karakterlerini canlandıran usta oyuncu, özellikle 1970'li ve 1980'li yıllarda Yeşilçam'ın en tanınan yüzlerinden biri haline gelmeyi başardı. 80 yaşındaki ünlü oyuncu son haliyle kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1946 yılında dünyaya gelen Coşkun Göğen, henüz 17 yaşındayken Yeşilçam macerasına başlamıştı.

1946 yılında dünyaya gelen Coşkun Göğen, henüz 17 yaşındayken Yeşilçam macerasına başlamıştı.

Bir dans grubunda yer alırken sinema sektörünün kapısını aralayan oyuncu, ilk dönemlerinde figüranlık ve fotoroman oyunculuğu yapmıştı. Hatta bir dönem “Hippi Coşkun” olarak anılıyordu. Özellikle 1970'li yıllardan itibaren filmlerde sarkıntılık eden, kötü niyetli, saldırgan ve suçlu karakterleri canlandırmaya başlayan Coşkun Göğen'in 1979 yılında Yanmışım filminde oynadığı tecavüzcü karakterinin ardından ise “Tecavüzcü Coşkun” lakabı iyice üzerine yapıştı. Hatta zaman içerisinde lakabı o kadar meşhur oldu ki bazı yapımlarda karakteri doğrudan bu isimle anıldı.

Yeşilçam'ın en çok film çeken oyuncularından biri olan Coşkun Göğen, yüzlerce filmde rol aldı.

Yeşilçam'ın en çok film çeken oyuncularından biri olan Coşkun Göğen, yüzlerce filmde rol aldı.

Özellikle 1970'li ve 1980'li yıllarda oldukça yoğun çalışan Göğen, kendi anlatımına göre bazı dönemlerde günde üç farklı filmde bile rol almıştı. Hatta kariyerinde Arabesk, Gerzek Şaban, Şabaniye, Tarzan Rıfkı, Kahpe Bizans, G.O.R.A. ve A.R.O.G. gibi Türk sinemasının popüler yapımları da bulunuyor. Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerinde de rol alması Göğen'in özellikle genç izleyici tarafından yeniden keşfedilmesini sağladı. Yıllarca Yeşilçam'ın kötü adamlarını oynayan oyuncu, komedi ağırlıklı yeni nesil yapımlarda da kendine yer buldu. Göğen filmlerin yanı sıra Avrupa Yakası, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, Tatlı Bela Fadime ve Aşk Yeniden gibi dizilerde de rol aldı. Oyuncu son olarak 2026 yapımı Mitoloji Mafyası filminde rol aldı.

60 yılı aşkın süredir oyunculuk yapan Coşkun Göğen, sevenlerine selam söyledi.

Rol aldığı dizi ve filmler dışında pek görüntülenmeyen ünlü oyuncunun bir videosu sosyal medyada viral oldu. 80 yaşındaki ünlü oyuncunun zayıflamış hali görenlerin dikkatini çekti. Geçtiğimiz yıldan bu yana zatürre ve KOAH tedavisi gören Coşkun Göğen, daha sonra kalp damar servisinde tedavi görmüştü. Kalbiyle ilgili de tedavi gördüğünü açıklayan ünlü oyuncu hastaneye kaldırılmadan önce 16-17 kilo verdiğini, tansiyonunun da bir noktada 19'a çıktığını açıklamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın