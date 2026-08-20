80 Yaşındaki Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşkun Göğen'in Son Hali
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeşilçam'ın özellikle kötü adam ve tacizci karakterleriyle hafızalara kazınmış, Türk sinemasının en üretken yardımcı oyuncularından biri olan Coşkun Göğen kamuoyunda uzun yıllardır 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınıyor. Yıllar boyunca sayısız filmde kötü adam, sarkıntı ve suçlu karakterlerini canlandıran usta oyuncu, özellikle 1970'li ve 1980'li yıllarda Yeşilçam'ın en tanınan yüzlerinden biri haline gelmeyi başardı. 80 yaşındaki ünlü oyuncu son haliyle kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1946 yılında dünyaya gelen Coşkun Göğen, henüz 17 yaşındayken Yeşilçam macerasına başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam'ın en çok film çeken oyuncularından biri olan Coşkun Göğen, yüzlerce filmde rol aldı.
60 yılı aşkın süredir oyunculuk yapan Coşkun Göğen, sevenlerine selam söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın