8 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Sürekli shiplenen Hadise ve Murat Boz New York’ta beraber sahne aldı. Konserden yayınlanan bir görüntüde Hadise’nin Murat Boz’u tepeden tırnağa çok detaylıca süzmesi sosyal medya kullanıcılarına dert oldu!
2. Kasım ayının son günlerinde doğum yapan Ezgi Mola annelik macerasına dair sıkça paylaşım yapıyor. Çiçeği burnunda anne, oğlu Can'ı montunun içine sokarak gezmeye çıktı. Ünlü oyununcunun eşi Mustafa Aksakallı'nın sözleri ise yürekleri ısıttı.
3. Armağan Çağlayan'ın, 196sekiz isimli YouTube hesabında yayınladığı "Armağan Çağlayan'la Bir Gün" isimli programının bu ayki konuğu pazarcı Özgür Doğru oldu. Özgür Doğru ile bir gün boyunca bir pazarcının hayatını yaşayan Armağan Çağlayan, gittiği pazarda diğer pazarcılar ile birlikte 'kına gecesi koreografisi' yapınca sosyal medyada bir hayli konuşuldu!
4. Dün gece 81'incisi gerçekleşen Altın Küre Ödüllerine Bradley Cooper annesi ile katıldı. Anne ve oğlun verdiği pozlar gündem oldu.
5. Magazin dünyasında akraba olduğunu bilmediğimiz ünlüler hakkındaki bilgileri öğrendikte şaşırmaya devam ediyoruz. Son dönemlerin en popüler oyuncularından olan Miray Daner ve Aras Bulut İynemli arasında da tam olarak böyle bir bağ var. Kuzen olup da birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyen iki oyuncu hakkında ortaya atılan senaryolar ortalığı kırdı geçirdi.
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6. Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın romantizm dolu ilişkilerinin bittiğini öğrenmiştik. Ayrılığın arkasında yatan sebep oldukça merak edilirken, Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı ilginç iddialarda bulundu.
7. Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını fragmanına attığı yorumla gündem olan Afra Saraçoğlu'nun dizideki sahneleri gitgide azalırken, bu azalmanın oyuncunun yurt dışı tatili nedeniyle yapıldığı söylenirken, dizinin izleyicileri Yalı Çapkını yapımının Afra Saraçoğlu'na mobbing uyguladığını iddia ederek ortalığı ayağa kaldırdı.
8. Yetenekli ve güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularına yanıt veren Tüzünataç, bir hayli enerjik ve espriliydi. 2024 temennilerinden Teoman esprilerine hızla geçiş yapan ünlü oyuncu, aşk hayatı ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.
9. HaberTürk ekranlarında yayınlanan Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "5. gece" programına katılan Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ün evlilik soruları karşısındaki tavırları gündem oldu. Asil Gök'ün verdiği yanıtlar ise dikkat çekti.
10. 81. Altın Küre Ödülleri'nde ünlü oyuncuların aralarında yaşanan magazinsel anlar gündeme damgasını vurdu. Timothée Chalamet ve sevgilisi Kylie Jenner öpüştü. İkilinin bu romantik anlarına tepkiler gecikmedi.
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11. Altın Küre Ödülleri'nde farklı dallarda aday gösterilen ünlü isimler pazar günü bir araya geldi. Ödül gecesinde olan bir diğer isimse ünlü şarkıcı Selena Gomez'di. Gomez, erkek arkadaşı Bey Bianco'yu öperken çekildiği fotoğrafı "Ben kazandım." notuyla paylaşınca sosyal medya adeta sallandı.
12. Geleneksel Altın Küre Ödülleri her zamanki gibi çok konuşulan birçok olaya imza atmayı başardı. Jennifer Lawrence'ın kameralara yansıyan bu komik görüntüsü çok konuşuldu!
13. Geçtiğimiz gece geleneksel Altın Küre Ödül Töreni gerçekleştirildi. Tabii ki törene birbirinden ünlü isimler katıldı ve ödüllerine kavuştu. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Dua Lipa da törene katılan isimlerdendi. Şarkıcının giydiği kıyafet birçok eleştiriye maruz kaldı.
14. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu. Törene katılan isimler arasında Selena Gomez de vardı.
15. Fenomenler ve davalar son dönemde gündemi en meşgul eden konular arasında. Bu isimlerden biri de tutuklanan Bahar Candan'dı bildiğiniz gibi. Ebru Polat, daha önce problem yaşadığı Bahar Candan'ı affetmedi. Yeni bir davanın daha yolda olduğunu söylerken, Bahar Candan kaybettiği davayla bir darbe daha yemiş oldu.
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16. Bugün gerçekleşen "Altın Küre Ödül Töreni"nde ödüllerin yanında törende yaşanan olaylar da çok konuşuldu. Dünya magazininde yakından takip edilen Selena Gomez de yakın arkadaşı Taylor Swift'e verdiği dedikoduyla gündem oldu.
17. Bir gece kulübünde alkolü fazla kaçıran ünlü oyuncu Nejat İşler yine magazin dünyasına damga vurdu. Birce Akalay'ın da yanında olduğu İşler'in eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’ya yumruk attığı iddiası gündem oldu.
18. 81. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri) sahiplerini buldu. Ödül törenine Succession yıldızı Kieran Culkin'ın Pedro Pascal'a yaptığı hareket damgasını vurdu.
19. Birkaç aydır gündemimizden düşmeyen o malum konu, dün yaşanan olayın ardından tekrar tartışmaya açık hale geldi. Dilan Polat ve Engin Polat'tan bahsediyoruz evet. Cezaevinde olan, hatta şirketlerine kayyım atanan Polat çifti, dün güzellik merkezlerinin yeni şubesinin açılışıyla dikkatleri çekti. Açılıştaki kalabalık ise görenlere "nasıl yani?" diye sorgulattı.
20. Uzun süredir birliktelik yaşayan Kanye West ve Bianca Censori çifti, son dönemlerde gündemden düşmüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Bianca Censori'nin doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından paylaşım yapan Kanye West, eski karısı Kim Kardashian'a da giydirmeyi ihmal etmedi.
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