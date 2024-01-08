Kuzen Miray Daner ve Aras Bulut İynemli’nin Asla Birbirini Takip Etmemesi Hakkında Gelişen Çeşitli Senaryolar

Magazin dünyasında akraba olduğunu bilmediğimiz ünlüler hakkındaki bilgileri öğrendikte şaşırmaya devam ediyoruz. Son dönemlerin en popüler oyuncularından olan Miray Daner ve Aras Bulut İynemli arasında da tam olarak böyle bir bağ var. Kuzen olup da birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyen iki oyuncu hakkında ortaya atılan senaryolar ortalığı kırdı geçirdi.