Kuzen Miray Daner ve Aras Bulut İynemli’nin Asla Birbirini Takip Etmemesi Hakkında Gelişen Çeşitli Senaryolar
Kuzen Miray Daner ve Aras Bulut İynemli’nin Asla Birbirini Takip Etmemesi Hakkında Gelişen Çeşitli Senaryolar
Magazin dünyasında akraba olduğunu bilmediğimiz ünlüler hakkındaki bilgileri öğrendikte şaşırmaya devam ediyoruz. Son dönemlerin en popüler oyuncularından olan Miray Daner ve Aras Bulut İynemli arasında da tam olarak böyle bir bağ var. Kuzen olup da birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyen iki oyuncu hakkında ortaya atılan senaryolar ortalığı kırdı geçirdi.
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Ünlüler dünyasının en sevilen taraflarından bir tanesi de sürpriz akrabalıklar. Kim kimin kardeşi, kim kimin ablası-abisi gibi detayları öğrenmek her defasında bizleri şaşırtıyor.
Bazı akrabalık bağlarını duyduk elbette. Ülkemizin en tanınır isimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinden bazılarını kısa zaman önce öğrendik.
Geçtiğimiz yıllarda, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden İlhan Daner'in genç oyuncu Miray Daner'in akrabası olduğunu öğrenmiştik.
Bu bilgiden sonra oyunculuklarıyla beğeni toplayan Miray Daner ve Aras Bulut İynemli'nin de kan bağı olduğu haberini almıştık.
Son olarak Atatürk yapımıyla gündeme damga vuran Aras Bulut ve Kuç Uçusu dizisiyle yıldızını daha da parlatan Miray'ın kuzen olduğunu biliyor muydunuz?
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Miray Daner, yıllar önce katıldığı Beyaz Show'un canlı yayınında Aras Bulut İynemli ile hala ve dayı çocukları olduğunu açıklamıştı. O dönem de ne editler yapılmıştı hatta...
"Evet halamın oğlu" diyerek akrabalık bağlarını duyuran Miray Daner ve karizmatik oyuncu Aras Bulut'un birbirlerini sosyal medyadan takip etmemeleri de epey dikkat çekti.
İki popüler ismin birbirlerini neden sosyal medyadan takip etmediklerine dair kullanıcılar da kendilerinden yola çıkarak çeşitli senaryolar üretti.
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