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Ajda Pekkan Sahnede Coşarken Kendisinden 30 Yaş Küçük Annesinin Yorgunluktan Uyuyakaldığı Anları Paylaşan Genç

Ajda Pekkan Sahnede Coşarken Kendisinden 30 Yaş Küçük Annesinin Yorgunluktan Uyuyakaldığı Anları Paylaşan Genç

Arya
Arya - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 10:35

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Annesi ile birlikte Congresium Ankara’da Ajda Pekkan konserine giden genç, 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın sahnede fırtınalar estirdiği anlarda kendisinden 30 yaş küçük annesinin oturduğu yerde uyuyakaldığı anları paylaştı.

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Kızı ile birlikte Ajda Pekkan konserine giden anne, yorgunluktan oturduğu yerde uyuyakaldı.

Kızı ile birlikte Ajda Pekkan konserine giden anne, yorgunluktan oturduğu yerde uyuyakaldı.

"@helloitsyasu" isimli TikTok kullanıcısı genç de annesinin uyuyakaldığı o anları, "77 yaşındaki Ajda Pekkan ortalığı yıkarken o sırada ondan 30 yaş küçük annem" diyerek paylaştı.

"@helloitsyasu" isimli TikTok kullanıcısı genç de annesinin uyuyakaldığı o anları, "77 yaşındaki Ajda Pekkan ortalığı yıkarken o sırada ondan 30 yaş küçük annem" diyerek paylaştı.

İşte o anlar: 👇

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