Ajda Pekkan Sahnede Coşarken Kendisinden 30 Yaş Küçük Annesinin Yorgunluktan Uyuyakaldığı Anları Paylaşan Genç

Annesi ile birlikte Congresium Ankara’da Ajda Pekkan konserine giden genç, 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın sahnede fırtınalar estirdiği anlarda kendisinden 30 yaş küçük annesinin oturduğu yerde uyuyakaldığı anları paylaştı.
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Kızı ile birlikte Ajda Pekkan konserine giden anne, yorgunluktan oturduğu yerde uyuyakaldı.
"@helloitsyasu" isimli TikTok kullanıcısı genç de annesinin uyuyakaldığı o anları, "77 yaşındaki Ajda Pekkan ortalığı yıkarken o sırada ondan 30 yaş küçük annem" diyerek paylaştı.
İşte o anlar: 👇
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