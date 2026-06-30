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7 Bin Adet Çay Bardağıyla Doğal Klima Yaptı: Evinin Sıcaklığını 5 Derece Düşürdü!

7 Bin Adet Çay Bardağıyla Doğal Klima Yaptı: Evinin Sıcaklığını 5 Derece Düşürdü!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 15:05
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Artan yaz sıcakları ve yükselen enerji maliyetleri, alternatif ve çevre dostu yalıtım çözümlerini yeniden gündeme taşıdı. Hindistan’ın Haryana eyaletine bağlı Hisar kentinde faaliyet gösteren mimar Gokul Goyal, geleneksel yapı malzemelerini kullanarak alışılmışın dışında bir projeye imza attı. Goyal, Hindistan’da çay servisinde yaygın olarak yararlanılan 'kulhad' adlı geleneksel toprak bardakları evinin çatısına entegre ederek konut içindeki sıcaklığı net 5 derece düşürmeyi başardı.

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Kaynak: https://www.businesstoday.in/latest/t...
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Geleneksel toprak bardaklar çatıda ters çevrilerek yalıtım katmanına dönüştürüldü

Geleneksel toprak bardaklar çatıda ters çevrilerek yalıtım katmanına dönüştürüldü

Uygulanan bu yenilikçi yöntemin temelinde, fizikteki durağan hava boşluğu prensibi yer alıyor. Mimar Goyal, yaklaşık 7 bin adet toprak çay bardağını çatının zeminine ters çevrilmiş halde yan yana dizdi. Bardakların içerisinde hapsedilen bu hava boşlukları, güneşten gelen yoğun ısının beton zemine doğrudan ulaşmasını engelleyen güçlü bir bariyer vazifesi üstleniyor. Binlerce bardağın bir araya gelmesiyle oluşan bu geniş hava tabakası, dışarıdaki kavurucu sıcağın iç mekâna geçişini büyük ölçüde yavaşlatıyor.

Mozaik kaplama ve hava bariyeri birlikte çalışarak çift etkili koruma sağlıyor

Mozaik kaplama ve hava bariyeri birlikte çalışarak çift etkili koruma sağlıyor

Sistemin başarısı sadece bardakların sağladığı yalıtımla sınırlı kalmıyor. Ters yerleştirilen bardakların üzeri önce çimento ile kaplandı, ardından yüzey parlak mozaik malzeme ile tamamlandı. Bu parlak mozaik katman, güneş ışınlarının önemli bir kısmını geldikleri gibi geri yansıtarak çatı yüzeyinin ısınmasını en alt düzeye indiriyor. Yansıtma ve yalıtım özelliklerinin eş zamanlı çalışması, çatıyı binanın en az ısı geçiren bölgelerinden biri haline getiriyor.

Elektrik tüketiminde sağlanan ciddi düşüş bütçeye doğrudan katkı sundu

Elektrik tüketiminde sağlanan ciddi düşüş bütçeye doğrudan katkı sundu

Söz konusu doğal yalıtım sistemi, mekanik klimalar gibi ani ve yapay bir soğutma gerçekleştirmese de ev içinin gün boyunca dengeli ve serin kalmasına olanak tanıyor. Yaz aylarında konut içi sıcaklığı 4 ila 5 derece arasında azaltan bu uygulama, vantilatör ve klima gibi elektrikli cihazlara duyulan ihtiyacı asgariye indiriyor. Yapılan ölçümler, bu yöntemin enerji tüketiminde yüzde 20 ile yüzde 25 arasında tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Ayrıca sistemde herhangi bir motor veya hareketli parça bulunmadığı için sıfır sesle çalışıyor ve hiçbir bakım masrafı yaratmıyor.

Yapısal uygunluk ve mühendislik kontrolleri projenin güvenliği açısından büyük önem taşıyor

Yapısal uygunluk ve mühendislik kontrolleri projenin güvenliği açısından büyük önem taşıyor

Hindistan'da genellikle tek kullanımlık olarak görülen ve ucuza mal edilen kulhad bardakları, bu projeyle sürdürülebilir mimarinin dikkat çeken bir yapı malzemesi konumuna yükseldi. Ancak uzmanlar bu yöntemin her binada doğrudan uygulanmaması gerektiği hususunda uyarılarda bulunuyor. Çatının taşıma kapasitesi, su yalıtımı için beyaz çimento kullanımı ve bölgesel iklim şartlarının dayanıklılığı gibi teknik detaylar mutlaka bir mühendislik süzgecinden geçirildikten sonra hayata geçirilmeli.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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