7 Bin Adet Çay Bardağıyla Doğal Klima Yaptı: Evinin Sıcaklığını 5 Derece Düşürdü!
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Kaynak: https://www.businesstoday.in/latest/t...
Artan yaz sıcakları ve yükselen enerji maliyetleri, alternatif ve çevre dostu yalıtım çözümlerini yeniden gündeme taşıdı. Hindistan’ın Haryana eyaletine bağlı Hisar kentinde faaliyet gösteren mimar Gokul Goyal, geleneksel yapı malzemelerini kullanarak alışılmışın dışında bir projeye imza attı. Goyal, Hindistan’da çay servisinde yaygın olarak yararlanılan 'kulhad' adlı geleneksel toprak bardakları evinin çatısına entegre ederek konut içindeki sıcaklığı net 5 derece düşürmeyi başardı.
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Geleneksel toprak bardaklar çatıda ters çevrilerek yalıtım katmanına dönüştürüldü
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Mozaik kaplama ve hava bariyeri birlikte çalışarak çift etkili koruma sağlıyor
Elektrik tüketiminde sağlanan ciddi düşüş bütçeye doğrudan katkı sundu
Yapısal uygunluk ve mühendislik kontrolleri projenin güvenliği açısından büyük önem taşıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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