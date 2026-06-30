7 Bin Adet Çay Bardağıyla Doğal Klima Yaptı: Evinin Sıcaklığını 5 Derece Düşürdü!

Söz konusu doğal yalıtım sistemi, mekanik klimalar gibi ani ve yapay bir soğutma gerçekleştirmese de ev içinin gün boyunca dengeli ve serin kalmasına olanak tanıyor. Yaz aylarında konut içi sıcaklığı 4 ila 5 derece arasında azaltan bu uygulama, vantilatör ve klima gibi elektrikli cihazlara duyulan ihtiyacı asgariye indiriyor. Yapılan ölçümler, bu yöntemin enerji tüketiminde yüzde 20 ile yüzde 25 arasında tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Ayrıca sistemde herhangi bir motor veya hareketli parça bulunmadığı için sıfır sesle çalışıyor ve hiçbir bakım masrafı yaratmıyor.