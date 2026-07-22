63 Yaşında 46 Yıl Sonra YKS'ye Girdi: Aile Türkiye Birinciliğiyle Gururlandı

1980 yılında ilk kez üniversite sınavına girdiğini ve lise mezunu olduğunu söyleyen Hayrettin Üçüncü, bu kez amacının yalnızca torununa destek olmak olmadığını belirtti. Yıllar içinde edindiği bilgi birikimini de test etmek istediğini ifade eden Üçüncü, sınava özel bir hazırlık yapmadığını söyledi.

ÖSYM'nin açıkladığı YKS sonuçlarına göre, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi ve ailesi Bilecik'te yaşayan Abdullah Uslu ise TYT'de tam puan alan 5 adaydan biri oldu.

Torununun disiplinli çalışmasının başarının en önemli nedeni olduğunu dile getiren Üçüncü, sonuçların açıklanmasının ardından büyük bir gurur yaşadığını belirterek, 'Türkiye birincisi bir öğrencinin dedesi olmak tarifsiz bir mutluluk.' ifadelerini kullandı.