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63 Yaşında 46 Yıl Sonra YKS'ye Girdi: Aile Türkiye Birinciliğiyle Gururlandı

63 Yaşında 46 Yıl Sonra YKS'ye Girdi: Aile Türkiye Birinciliğiyle Gururlandı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 09:14
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63 yaşındaki Hayrettin Üçüncü, torunu Abdullah Uslu'ya destek olmak için tam 46 yıl aradan sonra yeniden üniversite sınavına girdi. Abdullah Uslu, TYT'de 500 tam puan alarak 2026 YKS Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. 

İşte detaylar. 

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"46 Yıl Sonra Kendimi de Denemek İstedim"

"46 Yıl Sonra Kendimi de Denemek İstedim"

1980 yılında ilk kez üniversite sınavına girdiğini ve lise mezunu olduğunu söyleyen Hayrettin Üçüncü, bu kez amacının yalnızca torununa destek olmak olmadığını belirtti. Yıllar içinde edindiği bilgi birikimini de test etmek istediğini ifade eden Üçüncü, sınava özel bir hazırlık yapmadığını söyledi.

ÖSYM'nin açıkladığı YKS sonuçlarına göre, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi ve ailesi Bilecik'te yaşayan Abdullah Uslu ise TYT'de tam puan alan 5 adaydan biri oldu.

Torununun disiplinli çalışmasının başarının en önemli nedeni olduğunu dile getiren Üçüncü, sonuçların açıklanmasının ardından büyük bir gurur yaşadığını belirterek, 'Türkiye birincisi bir öğrencinin dedesi olmak tarifsiz bir mutluluk.' ifadelerini kullandı.

Aile İçin Büyük Sürpriz Oldu

Aile İçin Büyük Sürpriz Oldu

Anneanne Canan Üçüncü de Abdullah'ın başarılı olacağına inandıklarını ancak Türkiye birinciliğinin kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Torununun uzun süredir planlı ve disiplinli çalıştığını vurgulayan Üçüncü, bu başarının tüm emeklerinin karşılığı olduğunu ifade etti.

Abdullah Uslu'nun kardeşi Osman Uslu ise abisiyle gurur duyduklarını belirterek, kendisinin de bu yıl LGS'ye girdiğini ve lise tercih sürecinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, eğitim hayatına aynı azimle devam etmek istediğini söyleyerek abisini örnek aldığını da gösterdi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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