63 Yaşında 46 Yıl Sonra YKS'ye Girdi: Aile Türkiye Birinciliğiyle Gururlandı
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63 yaşındaki Hayrettin Üçüncü, torunu Abdullah Uslu'ya destek olmak için tam 46 yıl aradan sonra yeniden üniversite sınavına girdi. Abdullah Uslu, TYT'de 500 tam puan alarak 2026 YKS Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı.
İşte detaylar.
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"46 Yıl Sonra Kendimi de Denemek İstedim"
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Aile İçin Büyük Sürpriz Oldu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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