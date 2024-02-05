Depremin 1'inci Yılında Ebrar Sitesi'nin Yıkılma Anlarından Acı Görüntülere İlk Kez Ulaşıldı!

İbrahim Selim'in Eşine Gelin Hamamı Öneren Bartu Küçükçağlayan "Sen Bunca Zamandır Neredeydin?" Dedirtti

Birkaç Farklı Markanın Havlularının Kalite Kontrol Testini Yapan Kedi Türk Havlusunu Beğendi

Demet Akalın'ın Kızı Hira'nın Doğum Gününde Kayınvalidesine Karşı "Hap Koydum"la Oynaması Olay Oldu

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