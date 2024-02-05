Depremin 1'inci Yılında Ebrar Sitesi'nin Yıkılma Anlarından Acı Görüntülere İlk Kez Ulaşıldı!

Kaynak: https://twitter.com/turkishindy/statu...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem toplamda 11 ilimizi etkilemiş, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi, 1400 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yıkılma anlarına dair ilk kez ulaşılan görüntüler yayınlandı.
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Tüm Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle sarsıldı. Bu felaket, sadece Kahramanmaraş'ı değil, toplamda 11 ilimizi de derinden etkiledi.
Depremin merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olduğu belirlendi. 7,7 büyüklüğündeki bu depremin sarsıntısı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması, kentteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Depremin sembollerinden biri haline gelen Ebrar Sitesi, Kahramanmaraş'ın merkezinde yer alıyordu. Toplamda 22 bloktan oluşan bu site, binlerce aile için güvenli bir yaşam alanı olarak görülüyordu.
Ancak 6 Şubat depremleri sonrasında Ebrar Sitesi tamamen yıkıldı. Bu yıkım sonucunda toplamda 1400 kişi hayatını kaybetti.
Ebrar Sitesi'nin yıkılma anına ilişkin yeni görüntülere ise bir yıl sonra ulaşıldı.
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Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı’ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin bazı bloklarının yıkılma anı felaketi adeta yeniden yaşattı.
Depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışık çıkması ve kent merkezinin büyük bölümünün aydınlanması dikkat çekiciydi.
Sokağa çıkan vatandaşların artçı depremlere de yakalandıkları görüntülere yansıdı.
Azerbaycan Bulvarı’ndaki yüksek katlı binaların yıkılma anı ve bir marketten çıkan bir kişinin binanın yıkılması esnasında dışarı çıkması da görüntülere yansıyan diğer önemli anlardı.
İşte o görüntüler:
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