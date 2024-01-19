1400 Kişinin Vefat Ettiği Ebrar Sitesinin Kurucusu Hakim Karşısında: Suçum Ne Anlamadım!
1400 Kişinin Vefat Ettiği Ebrar Sitesinin Kurucusu Hakim Karşısında: Suçum Ne Anlamadım!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem toplamda 11 ilimizi etkilemiş, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi, 1400 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ebrar Sitesi ile ilgili skandal gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından, sitenin kurucusu hakim karşısına çıktı.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremleri, toplamda 11 ilimizi derinden etkiledi.
Toplamda 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi ile ilgili skandal gerçekler ortaya çıktı.
"Beton elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip."
"Yani benim suçum nedir, onu anlayamadım. Ben kesinlikle suçlu değilim, kesinlikle yönetim suçlu değildir."
Duruşma sonunda 4 ayrı deprem dosyasından tutuklu olan Tevfik Tepebaşı'nın davası görülen dosyadan da tutuklanmasına karar verildi.
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adam hakli, yatirimci yani. parasini vermis, proje ve insaat gerekli kurumlardan onayla yapilmis. resmi kayitlarda sorumlulugu vs yoksa, yapan ve denetleyen ... Devamını Gör
Site yönetiminin bu konuda bir suçu yok.. adam haklı.. fenni mesuller/yapı denetim firmaları, müteahhitler, belediyeler sorumludur.. öyle bir saçmalık ki hi... Devamını Gör
Yakında çıkar adam haklı biliyor işini suçlu denetim mekanizması numuneyi alan lablatuvar projeleri imcleyen onaylayan belediye ve yapı denetim yerinde kontr... Devamını Gör