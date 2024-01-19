1400 Kişinin Vefat Ettiği Ebrar Sitesinin Kurucusu Hakim Karşısında: Suçum Ne Anlamadım!

NTV'nin aktardığına göre, Ebrar Siteleri'nin ilk temellerini atan Tevfik Tepebaşı, beraatini isteyerek 'suçlu olmadığını' iddia etti.

Tepebaşı, yaptığı savunmada 'Burası bittikten sonra belediye tarafından incelenmiş, ‘Uygundur’ diyerek kullanma iznini vermiştir. Kullanma izni verilmeden önce bu bina 15 defa denetimden geçmiştir. Nasıl oluyor da hiç inşaattan anlamayan ben bundan sorumlu olabiliyorum, suçum nedir onu anlamıyorum. Ben inşaattan anlamam, yöneticiyim, kesinlikle ne proje safhasında ne de yapım safhasında ne bir çizgi çizmişimdir ne de inşaatın bir çivisine müdahale etmişimdir. Yani benim suçum nedir, onu anlayamadım. Ben kesinlikle suçlu değilim, kesinlikle yönetim suçlu değildir. Ben beraatimi istiyorum.' ifadelerine yer verdi.