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1400 Kişinin Vefat Ettiği Ebrar Sitesinin Kurucusu Hakim Karşısında: Suçum Ne Anlamadım!

1400 Kişinin Vefat Ettiği Ebrar Sitesinin Kurucusu Hakim Karşısında: Suçum Ne Anlamadım!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.01.2024 - 17:45

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem toplamda 11 ilimizi etkilemiş, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi, 1400 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ebrar Sitesi ile ilgili skandal gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından, sitenin kurucusu hakim karşısına çıktı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremleri, toplamda 11 ilimizi derinden etkiledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremleri, toplamda 11 ilimizi derinden etkiledi.

Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi ise 6 Şubat depremlerinin sembollerinden birisi haline geldi. Toplamda 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi, binlerce ailenin 'güvenli' olarak tercih ettiği bir yaşam alanıydı. 

Ancak Ebrar Sitesi, yaşanan depremlerin depremlerin ardından tamamen yıkıldı.

Toplamda 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi ile ilgili skandal gerçekler ortaya çıktı.

Toplamda 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi ile ilgili skandal gerçekler ortaya çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapılan araştırmada, binanın kolon ve perde duvarlarına 'çiroz' yerleştirildiği tespit edilmişti.

Beton karışımında kırma taş kullanıldığı, betonun elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip olduğu, beton içerisinde hava boşlukları olduğu ve çimentonun birleştirici özelliğinin düşük olduğu araştırmalar sonucunda ortaya konmuştu.

"Beton elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip."

"Beton elle ufalanabilecek kadar düşük mukavemete sahip."

Yapılan araştırmalar sonucunda müteahhitin, şantiye şefinin, yapı kontrolü gerçekleştirenlerin asli ve taki kusurlu olduğu ifade edilmişti. 

Depremin henüz ilk saniyelerinde yıkılan Ebrar Siteleri'nin B blokuna ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü.

"Yani benim suçum nedir, onu anlayamadım. Ben kesinlikle suçlu değilim, kesinlikle yönetim suçlu değildir."

"Yani benim suçum nedir, onu anlayamadım. Ben kesinlikle suçlu değilim, kesinlikle yönetim suçlu değildir."

NTV'nin aktardığına göre, Ebrar Siteleri'nin ilk temellerini atan Tevfik Tepebaşı, beraatini isteyerek 'suçlu olmadığını' iddia etti. 

Tepebaşı, yaptığı savunmada 'Burası bittikten sonra belediye tarafından incelenmiş, ‘Uygundur’ diyerek kullanma iznini vermiştir. Kullanma izni verilmeden önce bu bina 15 defa denetimden geçmiştir. Nasıl oluyor da hiç inşaattan anlamayan ben bundan sorumlu olabiliyorum, suçum nedir onu anlamıyorum. Ben inşaattan anlamam, yöneticiyim, kesinlikle ne proje safhasında ne de yapım safhasında ne bir çizgi çizmişimdir ne de inşaatın bir çivisine müdahale etmişimdir. Yani benim suçum nedir, onu anlayamadım. Ben kesinlikle suçlu değilim, kesinlikle yönetim suçlu değildir. Ben beraatimi istiyorum.' ifadelerine yer verdi.

Duruşma sonunda 4 ayrı deprem dosyasından tutuklu olan Tevfik Tepebaşı'nın davası görülen dosyadan da tutuklanmasına karar verildi.

Duruşma sonunda 4 ayrı deprem dosyasından tutuklu olan Tevfik Tepebaşı'nın davası görülen dosyadan da tutuklanmasına karar verildi.

Davada tutuksuz yargılnan Salih Tepebaşılı ve Meliha Teker hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına ve dosyanın kusur durumu konusunda yeniden rapor aldırılması için yeni bir bilirkişiye heyetine tevdiine karar verilip duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

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hsynnnnnn

adam hakli, yatirimci yani. parasini vermis, proje ve insaat gerekli kurumlardan onayla yapilmis. resmi kayitlarda sorumlulugu vs yoksa, yapan ve denetleyen ... Devamını Gör

KumdanKum

Site yönetiminin bu konuda bir suçu yok.. adam haklı.. fenni mesuller/yapı denetim firmaları, müteahhitler, belediyeler sorumludur.. öyle bir saçmalık ki hi... Devamını Gör

ANKA

Yakında çıkar adam haklı biliyor işini suçlu denetim mekanizması numuneyi alan lablatuvar projeleri imcleyen onaylayan belediye ve yapı denetim yerinde kontr... Devamını Gör