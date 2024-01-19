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Almanya'da Çifte Vatandaşlığın Yolu Açıldı: Yasa Tasarısı Mecliste Kabul Edildi

Almanya'da Çifte Vatandaşlığın Yolu Açıldı: Yasa Tasarısı Mecliste Kabul Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.01.2024 - 16:51

Almanya Federal Meclisi, 'Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu' isimli yeni yasa teklifini kabul etti. Buna göre yabancıların Alman vatandaşlığına geçiş süreci daha kolay hale getirilecek, Alman vatandaşlığına geçiş yaparken önceki vatandaşlığın terk edilmesi gerekliliği de ortadan kalkacak.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Almanya, ülkede yaşayan Türkleri de yakından ilgilendiren yasa teklifini Meclis'de onayladı.

Almanya, ülkede yaşayan Türkleri de yakından ilgilendiren yasa teklifini Meclis'de onayladı.

BBC'nin aktardığına göre, 'Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu' adlı tasarı, Meclis'de cuma günü yapılan oylamanın ardından kabul edildi. 

Bu yasa teklifi ile Almanya'yı göçmenler için daha cazip ve misafirperver hale getirmek amaçlanıyordu.

Yeni kabul edilen yasayla birlikte yabancıların Alman vatandaşlığına geçiş süresi kısaltılacak, kolaylaştırılacak.

Yeni kabul edilen yasayla birlikte yabancıların Alman vatandaşlığına geçiş süresi kısaltılacak, kolaylaştırılacak.

“Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu” aynı zamanda vatandaşların çifte vatandaş olmasına da imkan tanıyor. 

Mecliste onaylanan yasa tasarısının 2 Şubat’ta eyalet temsilcilerinden oluşan Federal Konsey oturumunda gündeme alınması ve onaylanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın da onayı sonrası yasa tasarı, Resmi Gazete'de yayımlanarak ve yürürlüğe girecek. 

Ancak yasa tasarısının yürürlüğe girmesinin aylar sürebileceği de belirtiliyor.

"Pek çok göçmen kendini Alman hissediyor ama geldikleri ülkeyle bağlarını da tamamen koparmak istemiyor. Artık gelecekte kimliklerinin bir bölümünden vazgeçmek zorunda kalmayacaklar."

"Pek çok göçmen kendini Alman hissediyor ama geldikleri ülkeyle bağlarını da tamamen koparmak istemiyor. Artık gelecekte kimliklerinin bir bölümünden vazgeçmek zorunda kalmayacaklar."

BBC'nin aktardığına göre, Almanya İçişleri Bakanı Feaser, geçen yıl yaptığı bir konuşmasında Almanya'da yürürlüğe konulmak istenen yeni vatandaşlık yasasını 'Pek çok göçmen kendini Alman hissediyor ama geldikleri ülkeyle bağlarını da tamamen koparmak istemiyor. Artık gelecekte kimliklerinin bir bölümünden vazgeçmek zorunda kalmayacaklar.' ifadelerini kullanarak açıklamıştı.

Yeni yasada yer alan öneriler ise aşağıdaki gibidir;

Yeni yasada yer alan öneriler ise aşağıdaki gibidir;

-Eski Gastarbeiterlar için vatandaşlık testlerinden feragat edilmesi ve dil yeterlilik şartlarının azaltılması. (Gastarbeiter sözcüğü, 1950'li yıllarda Batı Almanya'da yüksek sayısal oranda yurtdışından talep edilen popüler işgücü dolayımında ortaya çıkmış Almanca bir tanımlamadır. Popüler iktisadi boyutunda zamanla anlamını yitiren ama dönem itibarıyla da tarihte yerini bulan Gastarbeiter sözcüğü “Konuk işçi” anlamına gelir. )

-Almanya'da doğan çocuklar için, ebeveynlerden en az birinin beş yıldır Almanya'da yaşaması ve süresiz oturum sahibi olması koşuluyla otomatik vatandaşlık.

-Asgari ikamet süresinin sekiz yıldan beş yıla indirilmesi

-Önceki vatandaşlıktan vazgeçme şartının kaldırılması ve çifte vatandaşlık hakkı.

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