Almanya'da Çifte Vatandaşlığın Yolu Açıldı: Yasa Tasarısı Mecliste Kabul Edildi

-Eski Gastarbeiterlar için vatandaşlık testlerinden feragat edilmesi ve dil yeterlilik şartlarının azaltılması. (Gastarbeiter sözcüğü, 1950'li yıllarda Batı Almanya'da yüksek sayısal oranda yurtdışından talep edilen popüler işgücü dolayımında ortaya çıkmış Almanca bir tanımlamadır. Popüler iktisadi boyutunda zamanla anlamını yitiren ama dönem itibarıyla da tarihte yerini bulan Gastarbeiter sözcüğü “Konuk işçi” anlamına gelir. )

-Almanya'da doğan çocuklar için, ebeveynlerden en az birinin beş yıldır Almanya'da yaşaması ve süresiz oturum sahibi olması koşuluyla otomatik vatandaşlık.

-Asgari ikamet süresinin sekiz yıldan beş yıla indirilmesi

-Önceki vatandaşlıktan vazgeçme şartının kaldırılması ve çifte vatandaşlık hakkı.