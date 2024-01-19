Almanya'da Çifte Vatandaşlığın Yolu Açıldı: Yasa Tasarısı Mecliste Kabul Edildi
Almanya'da Çifte Vatandaşlığın Yolu Açıldı: Yasa Tasarısı Mecliste Kabul Edildi
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Almanya Federal Meclisi, 'Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu' isimli yeni yasa teklifini kabul etti. Buna göre yabancıların Alman vatandaşlığına geçiş süreci daha kolay hale getirilecek, Alman vatandaşlığına geçiş yaparken önceki vatandaşlığın terk edilmesi gerekliliği de ortadan kalkacak.
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Almanya, ülkede yaşayan Türkleri de yakından ilgilendiren yasa teklifini Meclis'de onayladı.
Yeni kabul edilen yasayla birlikte yabancıların Alman vatandaşlığına geçiş süresi kısaltılacak, kolaylaştırılacak.
"Pek çok göçmen kendini Alman hissediyor ama geldikleri ülkeyle bağlarını da tamamen koparmak istemiyor. Artık gelecekte kimliklerinin bir bölümünden vazgeçmek zorunda kalmayacaklar."
Yeni yasada yer alan öneriler ise aşağıdaki gibidir;
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