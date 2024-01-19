Halil Falyalı Cinayeti Davasında Karar Açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

Mahkeme Mustafa Söylemez’i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. Mehmet Faysal Söylemez'in tahliyesine de karar verildi.