Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Halil Falyalı Cinayeti Davasında Karar Açıklandı

Halil Falyalı Cinayeti Davasında Karar Açıklandı

Cinayet
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.01.2024 - 14:51 Son Güncelleme: 19.01.2024 - 15:17

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. 

Mahkeme Mustafa Söylemez’i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. Mehmet Faysal Söylemez'in tahliyesine de karar verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı.

Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Cengiz Şener Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ender Yıldız İzmir 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Cengiz Şener Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ender Yıldız İzmir 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tutuklu olan Abdurrahim Çelik ve Mehmet Faysal Söylemez duruşma salonunda hazır bulundu.

İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tutuklu olan Abdurrahim Çelik ve Mehmet Faysal Söylemez duruşma salonunda hazır bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?