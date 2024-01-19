Halil Falyalı Cinayeti Davasında Karar Açıklandı
Halil Falyalı Cinayeti Davasında Karar Açıklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.
Mahkeme Mustafa Söylemez’i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. Mehmet Faysal Söylemez'in tahliyesine de karar verildi.
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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı.
Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Cengiz Şener Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ender Yıldız İzmir 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.
İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tutuklu olan Abdurrahim Çelik ve Mehmet Faysal Söylemez duruşma salonunda hazır bulundu.
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