6 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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2016 senesinde yollarını ayıran Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor. Çocuklarının vasiyetinden vazgeçeceğini duyuran Pitt büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalmasının ardından çocuklarından gelen hamle şaşırttı!
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılıp yaşadığı bir aldatma hikayesini anlatan Ceren Karakoç, kimileri tarafından tepki çekmiş, kimilerini de güldürmüştü. Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu olarak katılan Farah Zeynep Abdullah, dizinin Nursema'sı, meslektaşı Ceren Karakoç'a gelen yorumu affetmedi.
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı iddiaları son dönemde gündemde biliyorsunuz ki. Çift sık sık birlikte görüntülense de aralarındaki gerilim sosyal medyada çok konuşuluyor. Ünlü isim bu sefer de hamilelik iddialarına verdiği garip yanıtla kafaları karıştırdı.
Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz masasından kendi isteğiyle kalktığını duyurmasıyla gündeme bomba gibi düşen Yağmur Çevik'e fena sardı. Genç magazincinin kalktığı koltuğa oturan Bali'nin "yeni yetme" çıkışı tepki toplarken Yağmur Çevik'ten de kapak gibi yanıt gecikmedi.
Gerek açıklamaları gerekse danslarıyla dillerden düşmeyen Selen Görgüzel popsunun estetik ya da olduğu yöndeki iddialara cevap vermekten bir an olsun vazgeçmiyor. Bikili pozları paylaşılan Görgüzel'in yine kendi kendini Jennifer Lopez'e benzetmesi kelimeleri kifayetsiz bıraktı.
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Söylemezsem Olmaz masasına döner dönmez Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığını iddia ederek gündemde bomba etkisi yaratan Bircan Bali'nin saltanatı kısa sürdü. Hakkında soruşturma açılan ünlü sunucunu programı bıraktığını açıkladı.
7 yıl aradan sonra Kuantum 51 albümüyle 14 Haziran'da dinleyicisiyle buluşacak olan Tarkan, yeni şarkısından 10 saniyelik bir kesit yayınladı! O 10 saniye, sosyal medyayı ikiye bölmeye yetti!
Damla damla damlarsın, değerini kaybedince anlarsın' şarkı sözleriyle aşkı Danla Bilic'e serenat yaptığı düşünülen Çakal biten ilişkisi ardından olayı bambaşka bir yere götürdü.
Ünlü rapçi Ezhel'in eski sevgilisi Ecem Güvenciler'in katıldığı bir programda mastürbasyon yapmayı nasıl öğrendiğini anlattığı anlar olay oldu!
Son dönemin en gözde çiftlerinden Başak Dizer & Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk hep beraber katıldıkları bir davette görüntülendi! Ayrı ayrı verdikleri pozlar resmen düşman çatlattı!
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