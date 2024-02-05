5 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Şubat Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında çileden çıkan Acun Ilıcalı'nın sandalye fırlattığı anlar gündem oldu!
35 Kişinin Hayatını Kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın Tanıklıklar ve Belgelerle Neden Yıkıldığı Analiz Edildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 polis memuru yaralandı.
Yaşadığımız Felaketin Yıl Dönümünde 6 Şubat Günü 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Aramaların Kaydı Paylaşıldı
6 Şubat’ta meydana gelen 11 ilimizin hissettiği Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Binlerce ev yıkıldı, binlerce insanımızı kaybettik, unutulmaz acılar, hiçbir zaman unutulmayacak hikayeler… İşte üzerinden 1 yıl geçen ama acısı 1 gün bile geçmeyen Kahramanmaraş depremi sonrasında ömrümüz boyunca hiçbir zaman unutmayacağımız fotoğraflardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üstünden tam 1 yıl geçti. Yakınlarını ve eski güzel günlerini kaybetmiş insanlar bölgede ayakta kalmaya çalışıyor. Deprem haberini alır almaz yardıma koşanların anlattıkları ise insanın boğazını düğümlüyor.
Kızıl Goncalar RTÜK sansürünü aşmasının ardından iki haftadır izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizideki diyaloglar o kadar etkileyici ki izlerken tepkisiz kalmak pek elde olmuyor. Son bölümde Zeynep ve Cüneyd'in özgürlük üzerine yaptığı konuşma yine fazlasıyla dokunaklıydı.
Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'ın Havuçlu Kek İtirafı "Aşkı Beceremedin Bari Onu Yapabilseydin" Dedirtti
Ekranlarda yayımlanmaya başladığı günden beri hem övgüye boğulan hem de hakkında yaptırımlar uygulanan Kızıl Goncalar can alıcı sahnelere imza atmaya devam ediyor. Son bölümde Birgül'ün laf anlatma çabasına takdir ve övgü yağdı.
Hepimizin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti! Asrın felaketi 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Mynet ekibi de 365 gün öncesiyle sonrasını değerlendirmek amacıyla Malatya ve Adıyaman’a giderek hem vatandaşın hem konteyner kentteki çocuklarımızın son durumunu hem de yapımı tamamlanan konutları inceledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyuncu ve yazar Gülse Birsel, işinin hakkını verdiği gibi sektörün de hakkını vererek kaliteli yapımları izliyor. En sevdiği üç filmi paylaşan Birsel'e 'Sonunda IMDb ilk beşten önermeyen bir sanatçı' yorumu geldi.
Fragmanı yayınlandığı günden bu yana gündemden bir an olsun düşmeyen dizi İnci Taneleri'ne ikinci bölümde dahil olan Kubilay Aka'nın yanlışlıkla senaryoyu deşifre ettiği anlar güldürdü!
Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar, son yıllarda en çok güldüğümüz programlardan biri oluyor. Sorulan sorulara verilen net yanıtlar izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Programın son bölümüne katılan bir kadın, eşi de programdayken herkesi şok edecek itiraflarda bulundu.
Malatya Valiliği, resmi törenler haricinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat edenler için yapılması muhtemel her türlü etkinlik ve eylemin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda