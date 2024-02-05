Hatay'da 6 Şubat Depreminin Yıl Dönümü İçin Göreve Giden Polisleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 10 Yaralı
Hatay'da 6 Şubat Depreminin Yıl Dönümü İçin Göreve Giden Polisleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 10 Yaralı
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Kaza, Payas-Dörtyol arasında D91 karayolunda meydana geldi. Antakya ilçesine depremin yıl dönümü için göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs, refüje çarpmasının ardından tırla çarpışarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden gelen ilk görüntüler...
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