Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programında Karı-Koca Arasında Garip Diyalog: "Arabada Prezervatif Çöpü Buldum"

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar, son yıllarda en çok güldüğümüz programlardan biri oluyor. Sorulan sorulara verilen net yanıtlar izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Programın son bölümüne katılan bir kadın, eşi de programdayken herkesi şok edecek itiraflarda bulundu.

Bakalım programda neler olmuş?