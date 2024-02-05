Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programında Karı-Koca Arasında Garip Diyalog: "Arabada Prezervatif Çöpü Buldum"

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programında Karı-Koca Arasında Garip Diyalog: "Arabada Prezervatif Çöpü Buldum"

Hasan Can Kaya
themyscira - Misafir Editör
05.02.2024 - 22:55

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar, son yıllarda en çok güldüğümüz programlardan biri oluyor. Sorulan sorulara verilen net yanıtlar izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Programın son bölümüne katılan bir kadın, eşi de programdayken herkesi şok edecek itiraflarda bulundu. 

Bakalım programda neler olmuş?

Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/hasan-ca...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Pandemide hayatımıza giren Hasan Can Kaya, Konuşanlar programıyla kırıp geçirmeye devam ediyor.

Pandemide hayatımıza giren Hasan Can Kaya, Konuşanlar programıyla kırıp geçirmeye devam ediyor.

Programa katılanlara sorduğu sorular ve aldığı yanıtlarla herkesi güldüren Hasan Can Kaya, bu kez duydukları karşısında şok oldu.

Programa katılanlara sorduğu sorular ve aldığı yanıtlarla herkesi güldüren Hasan Can Kaya, bu kez duydukları karşısında şok oldu.

Hasan Can Kaya'nın "Eşiniz çapkın mı?" diye sorduğu kadın seyirci kocasının çapkınlıklarından bıktığını ve artık peşini bıraktığını söyledi.

Hasan Can Kaya'nın "Eşiniz çapkın mı?" diye sorduğu kadın seyirci kocasının çapkınlıklarından bıktığını ve artık peşini bıraktığını söyledi.

"Çok uğraştım, baktım olmuyor. Bıraktım." diyen kadın, "Arabayı arkadaşları alıyor güya, bir gün ruj buldum, bir gün toka buldum en son prezervatif çöpü buldum bu ne ya dedim, arkadaşımın oğlunun dedi..." diyerek herkesi şok etti.

"Çok uğraştım, baktım olmuyor. Bıraktım." diyen kadın, "Arabayı arkadaşları alıyor güya, bir gün ruj buldum, bir gün toka buldum en son prezervatif çöpü buldum bu ne ya dedim, arkadaşımın oğlunun dedi..." diyerek herkesi şok etti.

Bunun üzerine Hasan Can Kaya, "Oğlum neden arabaya atıyorsun büyük mü?" diye eşine sordu.

Bunun üzerine Hasan Can Kaya, "Oğlum neden arabaya atıyorsun büyük mü?" diye eşine sordu.

'Taksiydi, mahallede kime lazımsa anahtarı alıp gidiyorlardı' diyerek son derece rahat bir cevap veren konuk, izleyicilere bir şok daha yaşattı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
JİGOLO

Kocası aynı sezaiye benziyor 😂😂

Sir_Jim_Ratcliffe

Bütün süzme sığırlar bu program da toplanmış 🐄🐮🐂🐂🐄