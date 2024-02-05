Hande Erçel'in Londra Tatilinden Murda'nın Çocukluk Haline 5 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel'in Londra Tatilinden Murda'nın Çocukluk Haline 5 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Hande Erçel, İngiltere'de:
2. Meriç Aral:
3. Ezgi Mola, oğlu Can'la aşk yaşadı.
4. Enis Arıkan, kayak tatilinden paylaşım yaptı.
5. Müjde Uzman, yeni iş heyecanını paylaştı.
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6. Mabel Matiz:
7. Murda, küçüklük fotoğrafını paylaştı.
8. Selin Şekerci:
9. Gonca Vuslateri'den "Zaferin Rengi" paylaşımı geldi.
10. Aslıhan Gürbüz:
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