Skandalları Bitmiyor: Cezaevindeki Bahar Candan'ın Cem Garipoğlu'nun Babasıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Bircan Bali ile birlikte Master Haber TV YouTube kanalında program yapan Bilgehan Aydın, magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

Bilgehan Aydın’ın iddiasına göre; Cem Garipoğlu’nun babası Nida Garipoğlu, yıllar önce henüz 16 yaşında olan Bahar Candan ile birlikteydi…

İşte o iddianın detayları….