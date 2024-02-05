Skandalları Bitmiyor: Cezaevindeki Bahar Candan'ın Cem Garipoğlu'nun Babasıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Skandalları Bitmiyor: Cezaevindeki Bahar Candan'ın Cem Garipoğlu'nun Babasıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Bircan Bali ile birlikte Master Haber TV YouTube kanalında program yapan Bilgehan Aydın, magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.
Bilgehan Aydın’ın iddiasına göre; Cem Garipoğlu’nun babası Nida Garipoğlu, yıllar önce henüz 16 yaşında olan Bahar Candan ile birlikteydi…
İşte o iddianın detayları….
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Kardeşi Nihal Candan ile birlikte kara para aklama suçu ile tutuklanarak cezaevine gönderilen Bahar Candan hakkında çok konuşulacak bir iddia geldi.
İddianın sahibi Bilgehan Aydın. Aydın, Bircan Bali ile birlikte Master Haber TV YouTube kanalında program yapmaya başladı. Programın ilk bölümünde ise bomba açıklamalarda bulundu.
Bilgehan Aydın’ın iddiasına göre; Bahar Candan 16 yaşındayken, Cem Garipoğlu’nun babası Nida Garipoğlu ile birlikteydi.
İkilinin ‘uyuşturucu’ ile birlikte olduğunu iddia eden Aydın, bu bilgiyi de kendisine Bahar Candan’ın kendisinin söylediğini açıkladı.
İşte Bilgehan Aydın’ın o açıklamaları:
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