46 Kayıp Yakınına Dava Açılmıştı: Cumartesi Anneleri 700. Hafta Davasında Beraat Etti

Davanın duruşması öncesinde Cumartesi Anneleri/İnsanları, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 'Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez hak ihlali olduğu tescillenen 700. Haftamıza ilişkin yargılamanın dört yıldır devam etmesi, artık bir yargı tacizine dönüşmüştür. Yaşam düzenlerimizi sekteye uğratan bu uzun yargı süreci son bulmalıdır. Bu dava daha fazla uzatılmadan, haklarımız daha fazla ihlal edilmeden, hakkımızda yöneltilen tüm suçlamalar düşürülmelidir. Bilinmesini isteriz ki; hiçbir baskı yöntemi bizi ne kayıplarımızdan ne de hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçiremez. Kayıplarımızı istiyoruz' denildi.