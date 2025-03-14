AYM'nin İptal Ettiği Madde Yine Gündemde: YTÜ, Yemekhane Protestosuna Katılan Öğrencilere Soruşturma Açtı
AYM'nin İptal Ettiği Madde Yine Gündemde: YTÜ, Yemekhane Protestosuna Katılan Öğrencilere Soruşturma Açtı
Yıldır Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri artan yemek fiyatlarına karşı geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Öğrenciler, boş tabldotlu protesto yaptı. Ancak eylem sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), yemekhane fiyatlarını protesto eden öğrenciler hakkında soruşturma açtı.
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30 kişinin katıldığı eylemde, 12 öğrenciye soruşturma açıldı.
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Konuya ilişkin üniversiteye güvenlik raporu sunuldu. Raporda diğer öğrencilerin tespit edilmesiyle soruşturmanın genişletileceği vurgulandı.
Henüz savunma yaptığını dile getiren öğrenci, son olarak şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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