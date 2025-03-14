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AYM'nin İptal Ettiği Madde Yine Gündemde: YTÜ, Yemekhane Protestosuna Katılan Öğrencilere Soruşturma Açtı

AYM'nin İptal Ettiği Madde Yine Gündemde: YTÜ, Yemekhane Protestosuna Katılan Öğrencilere Soruşturma Açtı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.03.2025 - 11:42

Yıldır Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri artan yemek fiyatlarına karşı geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Öğrenciler, boş tabldotlu protesto yaptı. Ancak eylem sonrası yeni bir gelişme yaşandı. 

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), yemekhane fiyatlarını protesto eden öğrenciler hakkında soruşturma açtı.

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30 kişinin katıldığı eylemde, 12 öğrenciye soruşturma açıldı.

30 kişinin katıldığı eylemde, 12 öğrenciye soruşturma açıldı.

Geçtiğimiz ay Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, artan yemek ücretlerini protesto etmek için okulun yemekhanesinde tabldotlu eylem düzenledi. 

23 TL olan yemek ücretinin 35 TL’ye yükselmesini protesto eden öğrenciler, yemekhanede boş tabldotlara vurarak karara isyan etti. 2024 yılında 93.50 TL olan öğün maliyetinin devlet desteği ile 2025 yılında 228 TL olmasını CİMER’e şikayet eden öğrenciler, üniversiteden, “Üniversite olarak amacımız kaliteli yemeği ucuza öğrencilerimize ve personelimize sunmaktır ancak bir kurum olarak gelir-gider dengesini de gözetmemiz gerekmektedir” yanıtını aldı.

Konuya ilişkin üniversiteye güvenlik raporu sunuldu. Raporda diğer öğrencilerin tespit edilmesiyle soruşturmanın genişletileceği vurgulandı.

Konuya ilişkin üniversiteye güvenlik raporu sunuldu. Raporda diğer öğrencilerin tespit edilmesiyle soruşturmanın genişletileceği vurgulandı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, soruşturmanın dayandırıldığı Yükseköğretim Kanunu maddesinin fıkrası 22/2/2024 tarihli kararı ile Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmişti.

İsmini vermek istemeyen ve hakkında üniversite tarafından soruşturma açılan bir öğrenci, 'Kayyumluğun üniversite hayatımıza girmesiyle birlikte üzerimizde böyle bir korku atmosferi yaratmak istiyorlar. Bu son gelen yönetim ile bu öğrencilere açılan soruşturmanın çok arttığını görebiliyoruz. Geçen dönem mesela bu yıldızlı ağaç eylemi olmuştu. Ondan sonra yeni kütüphane yapıldı, Davut Paşa Kampüsü’nde. Kütüphane tavanı döküldüğü için bunu protesto eden öğrencilere yine soruşturma açılmıştı. Bana mesela geçen dönem 15 Ocak'ta bildiri dağıttığım için bu dönemin başında bir soruşturma açıldı ama ondan da cezasız çıktım. Şimdi böyle de bir soruşturma var. Soruşturmalar çok ciddi oranda artıyor'' dedi.

Henüz savunma yaptığını dile getiren öğrenci, son olarak şunları söyledi:

Henüz savunma yaptığını dile getiren öğrenci, son olarak şunları söyledi:

'Biz aslında hani bu soruşturma açılan arkadaşlarla birlikte birlikte vermeyi düşünüyoruz. Hep birlikte verip aslında aslında yalnız olmadığınızı ve bu açtığınız soruşturmaların aslında hani bizim bizi yıldıramayacağını aslında hani göstermek için ve bir duruş sergilemek için aslında. Tespit edilmiş 12 kişiye soruşturma açıldı. Evrağa ise ‘30 kişiyi tespit ettik’ diye not düşülmüş. Sanki tehdit gibi… Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu’nun 54. maddesinin ikinci fıkrasına dayandırarak açıyorlar bu soruşturmaları ki o da AYM tarafından iptal edildi. Açılan soruşturmaların asla dayanağı yok. Bu noktada soruşturmaların pek bir geçerliği kalmadı, bizim izinsiz bir şekilde afiş bilgileri, pankart açma hepsine hakkımız var. Bizim izinsiz bir şekilde toplantı ve ilgi yürüyüş düzenlemeye de hakkımız var. Bize dayatılanların arkası boş, korkutmaya çalışıyorlar.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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