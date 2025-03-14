AYM'nin İptal Ettiği Madde Yine Gündemde: YTÜ, Yemekhane Protestosuna Katılan Öğrencilere Soruşturma Açtı

'Biz aslında hani bu soruşturma açılan arkadaşlarla birlikte birlikte vermeyi düşünüyoruz. Hep birlikte verip aslında aslında yalnız olmadığınızı ve bu açtığınız soruşturmaların aslında hani bizim bizi yıldıramayacağını aslında hani göstermek için ve bir duruş sergilemek için aslında. Tespit edilmiş 12 kişiye soruşturma açıldı. Evrağa ise ‘30 kişiyi tespit ettik’ diye not düşülmüş. Sanki tehdit gibi… Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu’nun 54. maddesinin ikinci fıkrasına dayandırarak açıyorlar bu soruşturmaları ki o da AYM tarafından iptal edildi. Açılan soruşturmaların asla dayanağı yok. Bu noktada soruşturmaların pek bir geçerliği kalmadı, bizim izinsiz bir şekilde afiş bilgileri, pankart açma hepsine hakkımız var. Bizim izinsiz bir şekilde toplantı ve ilgi yürüyüş düzenlemeye de hakkımız var. Bize dayatılanların arkası boş, korkutmaya çalışıyorlar.'