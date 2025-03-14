Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu Çıkışı: ''Kimsenin Yedeği Değilim''

'Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir'' diyen Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

''Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak Cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.'

Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nun Ankara'da düzenleyeceği toplantıya katılmayacağını açıkça belirtti.