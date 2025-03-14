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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu Çıkışı: ''Kimsenin Yedeği Değilim''

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu Çıkışı: ''Kimsenin Yedeği Değilim''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.03.2025 - 10:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı programa kimin katılmayacağı belli oldu. Canlı yayına mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dikkatleri üzerine çekecek açıklamalara bulundu.Yavaş, 'Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem' dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçime ilişkin yapılan çalışmalar devam ediyor. 23 Mart'a sayılı günler kala Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na rest geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçime ilişkin yapılan çalışmalar devam ediyor. 23 Mart'a sayılı günler kala Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na rest geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de yayınlanan programa gönderdiği mesajla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adaylığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Yavaş, "kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Adaylığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Yavaş, "kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

'Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir'' diyen Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: 

''Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak Cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.'

Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nun Ankara'da düzenleyeceği toplantıya katılmayacağını açıkça belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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