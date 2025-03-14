Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu Çıkışı: ''Kimsenin Yedeği Değilim''
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu Çıkışı: ''Kimsenin Yedeği Değilim''
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı programa kimin katılmayacağı belli oldu. Canlı yayına mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dikkatleri üzerine çekecek açıklamalara bulundu.Yavaş, 'Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem' dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçime ilişkin yapılan çalışmalar devam ediyor. 23 Mart'a sayılı günler kala Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na rest geldi.
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Adaylığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Yavaş, "kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" diyerek dikkatleri üzerine çekti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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