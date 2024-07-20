50. Yılında Unutulmayan Müdahale 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi ve Sonuçları
50. Yılında Unutulmayan Müdahale 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi ve Sonuçları
Kıbrıs Harekatı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli olaylarından biridir. 50 yıl önce gerçekleşen harekatın etkilerini hala sürdürmekle birlikte dönem dönem farklı tartışmaları da getirmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta Rum ve Türk toplulukları arasındaki çatışmalar ve Yunanistan destekli bir darbe sonrasında adaya askeri müdahalede bulunduğu operasyonudur. Harekat, Kıbrıs'ta Türklerin güvenliğini sağlamak ve ada üzerindeki dengeleri korumak amacıyla gerçekleştirilmiş olup, adanın kuzeyinde fiilen bir Türk kontrolü oluşturmuştur. Bu müdahale, Kıbrıs'ı ikiye bölen ve uluslararası alanda hala tartışılan bir siyasi duruma yol açmıştır.
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