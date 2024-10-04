4 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Demet Evgar, geçtiğimiz saatlerde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı "Doğal Olan Normal Doğum" temalı kamu spotuna tepki gösterdi.
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Katıldıkları bir davette, Tolga Bozduman tarafından görüntülenen evli çift Bensu Soral ve Hakan Baş, birlikteliklerinin onuncu yılı olması hakkında konuştu. Ağızları kulaklarına varan çiftin o halleri, ''Birbirlerine hala ilk günkü gibi aşıklar'' dedirtti.
Sahne isimlerini duymaya alışık olduğumuz ünlülerin gerçek isimlerini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!
Tanınan müzik grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyelerinin isimleri, geçtiğimiz yıllarda hayatlarındaki kadınlara şiddet uyguladıkları iddialarıyla duyulmuştu. Müzik hayatına devam eden grubun İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bahar şenliğinde sahne alması bekleniyordu. Beklenen olmadı ve grup üyeleri üniversitelilerin istemiyle şenlikte sahne alamadı.
Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya AD Middle East isimli dergiye kapılarını açmış, ünlü ismin ev dekorasyonu çok eleştirilmişti. Bu kez evinin kapılarını açan ünlü isim Tuba Ünsal oldu. Ünsal'ın sade ve şık evi resmen içimizi açtı!
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Son dönemlerin oldukça popüler kadın rapçilerinden olan Alizade, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda gerçekleşen ve kan donduran bir kadının taciz edilmesi olayına sert eleştirilerde bulundu.
Daha önce Icardi ve Wanda Nara'nın boşanacağı iddiaları için "İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" açıklamalarında bulunan Sağın bu kez çift hakkında sorulan sorulara çelişkili yanıt verdi.
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre İstanbul Kağıthane’de ihbar üzerine düzenlenen baskın sonucunda Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı.
Olimpiyat performansı çok eleştirilen Ebrar Karakurt, bir takipçisinin X platformundan yaptığı "Kötü yorumları dikkate alma yorumuna çok sert çıkıştı.
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