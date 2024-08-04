4 Ağustos Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
4 Ağustos Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırmış olabileceğiniz ya da tüm detaylarıyla yeniden okuyup 'Ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. İşte 4 Ağustos Pazar akşamının kaçırılmaması gereken ve kesinlikle okumanız gereken önemli içerikleri...
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İran'ın başkenti Tahran'da büyük bir gelişme yaşandı. İran Polis Özel Kuvvetleri'nin Komutanı Hossein Karami, Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
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Bakanlık, Lübnan'a yapılacak seyahatlerin elzem olmadığı sürece ertelenmesini ve ülkede bulunan vatandaşların ise mümkünse ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.
Gazeteci Özlem Gürses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Instagram’ın kapalı olmasının meselenin sadece bir parçası olduğunu vurguladı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı. Işık, Instagram yasağının yarınki Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde yer alacağını duyurdu.
İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında bir dans atölyesine düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından başlayan 'göçmen karşıtı' protestolar büyüdü.
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Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Instagram'ın kapalı kalmasınını Türkiye ekonomisine günlük maliyeti 1,9 milyar lira olduğunu yazdı.
İsrail'in Gazze'de iki okulu hedef aldığı belirtiliyor. Filistinli kaynakların aktardığına göre, saldırılarda en az 25 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü.
Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, düzenlenen mitingde fıstıkçıların sorunlarını dile getirirken yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş etti.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Cihangir merdivenleri, Filistin bayrağı renklerine boyandı. Ancak bayrağın yere çizilmesi muhafazakar camiayı da biraz kızdırmış gözüküyor.
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