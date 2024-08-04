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CHP Milletvekili Melih Meriç’in Mitinginde Silahlı Provokasyon! Yanına Gidip Havaya Ateş Açtı!

CHP Milletvekili Melih Meriç’in Mitinginde Silahlı Provokasyon! Yanına Gidip Havaya Ateş Açtı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.08.2024 - 15:15

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, düzenlenen mitingde fıstıkçıların sorunlarını dile getirirken yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş etti. Korumaların müdahale etmesiyle yaralanan olmadı. Yaşanan olayla ilgili Halk TV'ye açıklama yapan Melih Meriç, saldırganla konuştuklarını ve kendisinden şikayetçi olmadıklarını söyledi. 

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Fıstıkçılar sitesine gelen çiftçilere destek vermek için bölgeye gelen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada bir şahıs havaya ateş etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Fıstıkçılar sitesine gelen çiftçilere destek vermek için bölgeye gelen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada bir şahıs havaya ateş etti.

'Konuşturmam' diyerek bağıran şüpheli, korumlar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler silahlı şahsı gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlattı. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yaklaştı, korumaların müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Halk TV'ye katılan Meriç, olaya ilişkin açıklama yaptı.

'Konuşturmam' diyerek bağıran şüpheli, korumlar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler silahlı şahsı gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlattı. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yaklaştı, korumaların müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Halk TV'ye katılan Meriç, olaya ilişkin açıklama yaptı.

İŞTE O ANLAR...

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