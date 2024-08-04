CHP Milletvekili Melih Meriç’in Mitinginde Silahlı Provokasyon! Yanına Gidip Havaya Ateş Açtı!

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, düzenlenen mitingde fıstıkçıların sorunlarını dile getirirken yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş etti. Korumaların müdahale etmesiyle yaralanan olmadı. Yaşanan olayla ilgili Halk TV'ye açıklama yapan Melih Meriç, saldırganla konuştuklarını ve kendisinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.