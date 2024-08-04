Paylaştığı ‘Yanlış’ Fotoğraflar ve ‘Hatalı’ Bilgilerle Gündeme Gelen Melih Gökçek Yine Dillere Düştü!
Paylaştığı ‘Yanlış’ Fotoğraflar ve ‘Hatalı’ Bilgilerle Gündeme Gelen Melih Gökçek Yine Dillere Düştü!
Her fırsatta CHP’yi, Mansur Yavaş’ı ve Ekrem İmamoğlu’nu ‘eleştirmeye çalışan’ Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek, yine montaj mağduru oldu, yine sosyal medyada dillere düştü.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından olan Melih Gökçek yine yanlış bilgi paylaştı, yine dillere düştü.
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Son olarak geçtiğimiz günlerde Ankara’da yağan yağmur sonrasında yolda kalan bir taksi şoförünü paylaşıp Mansur Yavaş’a yüklenmeye çalışan Melih Gökçek, fotoğrafın kendi dönemine ait olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada ‘gülüşmelere’ neden olmuştu.
Daha önceki dönemde de ‘jelibon’ açıklamasıyla gündeme gelen eski başkan, bu kez de ‘sahte’ bir fotoğraf ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüklenmeye çalıştı ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
İşte Melih Gökçek’in paylaşımı:
Melih Gökçek’in paylaşımı ile ilgili ‘gerçek’ bilgiler:
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