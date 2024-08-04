Paylaştığı ‘Yanlış’ Fotoğraflar ve ‘Hatalı’ Bilgilerle Gündeme Gelen Melih Gökçek Yine Dillere Düştü!

AÇIKLAMANIN TAMAMI 👇

'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) üye kartı ile birlikte diğer bazı belgelerle birlikte Hürol Taşdelen’in bahsi geçen belgenin sahteliği ile ilgili aşağıdaki hususları vurguladığı görülmüştür:

“Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) bünyesinde olan Şafak Muh. Locası, Ankara’da 2001 tarihinde kurulmuştur.

2001 tarihinde kurulmuş bir locada, bir kişi 1995 tarihinde Üstad derecesini alması mümkün olabilir mi? 1995 ‘de daha Şafak locası ortada bile yok.

Mason yaşadığı şehirde bir locaya üye olur. Sn. İmamoğlu Ankara ‘da hiçbir zaman yaşamamışken, İstanbul ‘da onlarca mason locası varken, Ankara da 2001 ‘de kurulmuş bir locaya üye olamaz.

Mason Cevat Gürer, 1995 yılında HKEMBL Büyük Sekreteri değildi.

Ortada dolaştırılan diplomanın aslı bana aittir ve aylar önce bana ait sanal ortamımda yayımladım. Oradan kopyalayıp, sahtekarlık yapmışlar. Mason diploması üzerinde fotoğraf yoktur ayrıca.

Benim diplomamın sayısına bakarsanız, sayısını bile değiştirmeyi akıl edememişler.

Tüm belgeleri aşağıda sunuyorum

Kamuoyunun bilgisine sunarım.”