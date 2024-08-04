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Paylaştığı ‘Yanlış’ Fotoğraflar ve ‘Hatalı’ Bilgilerle Gündeme Gelen Melih Gökçek Yine Dillere Düştü!

Paylaştığı ‘Yanlış’ Fotoğraflar ve ‘Hatalı’ Bilgilerle Gündeme Gelen Melih Gökçek Yine Dillere Düştü!

Melih Gökçek
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.08.2024 - 13:57 Son Güncelleme: 04.08.2024 - 14:42

Her fırsatta CHP’yi, Mansur Yavaş’ı ve Ekrem İmamoğlu’nu ‘eleştirmeye çalışan’ Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek, yine montaj mağduru oldu, yine sosyal medyada dillere düştü. 

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından olan Melih Gökçek yine yanlış bilgi paylaştı, yine dillere düştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından olan Melih Gökçek yine yanlış bilgi paylaştı, yine dillere düştü.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Ankara’da yağan yağmur sonrasında yolda kalan bir taksi şoförünü paylaşıp Mansur Yavaş’a yüklenmeye çalışan Melih Gökçek, fotoğrafın kendi dönemine ait olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada ‘gülüşmelere’ neden olmuştu.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Ankara’da yağan yağmur sonrasında yolda kalan bir taksi şoförünü paylaşıp Mansur Yavaş’a yüklenmeye çalışan Melih Gökçek, fotoğrafın kendi dönemine ait olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada ‘gülüşmelere’ neden olmuştu.

Daha önceki dönemde de ‘jelibon’ açıklamasıyla gündeme gelen eski başkan, bu kez de ‘sahte’ bir fotoğraf ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüklenmeye çalıştı ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Daha önceki dönemde de ‘jelibon’ açıklamasıyla gündeme gelen eski başkan, bu kez de ‘sahte’ bir fotoğraf ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüklenmeye çalıştı ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

İşte Melih Gökçek’in paylaşımı:

İşte Melih Gökçek’in paylaşımı:

Melih Gökçek’in paylaşımı ile ilgili ‘gerçek’ bilgiler:

Melih Gökçek’in paylaşımı ile ilgili ‘gerçek’ bilgiler:

AÇIKLAMANIN TAMAMI 👇

'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) üye kartı ile birlikte diğer bazı belgelerle birlikte Hürol Taşdelen’in bahsi geçen belgenin sahteliği ile ilgili aşağıdaki hususları vurguladığı görülmüştür:

“Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) bünyesinde olan Şafak Muh. Locası, Ankara’da 2001 tarihinde kurulmuştur.

2001 tarihinde kurulmuş bir locada, bir kişi 1995 tarihinde Üstad derecesini alması mümkün olabilir mi? 1995 ‘de daha Şafak locası ortada bile yok.

Mason yaşadığı şehirde bir locaya üye olur. Sn. İmamoğlu Ankara ‘da hiçbir zaman yaşamamışken, İstanbul ‘da onlarca mason locası varken, Ankara da 2001 ‘de kurulmuş bir locaya üye olamaz.

Mason Cevat Gürer, 1995 yılında HKEMBL Büyük Sekreteri değildi.

Ortada dolaştırılan diplomanın aslı bana aittir ve aylar önce bana ait sanal ortamımda yayımladım. Oradan kopyalayıp, sahtekarlık yapmışlar. Mason diploması üzerinde fotoğraf yoktur ayrıca.

Benim diplomamın sayısına bakarsanız, sayısını bile değiştirmeyi akıl edememişler.

Tüm belgeleri aşağıda sunuyorum

Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

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