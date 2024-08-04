Southport Olayları Büyüyor: İngiltere'de Göçmen Karşıtları Sokakta, Camilere Saldırı!

İngiltere'de pazartesi günü üç kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından olaylar büyüyor. Katilin göçmen olduğu haberleriyle aşırı sağcı gruplar dükkanlara ve camilere saldırdı. Başbakan Keir Starmer'dan ise protestoculara çok sert tepki geldi.