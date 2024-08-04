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Southport Olayları Büyüyor: İngiltere'de Göçmen Karşıtları Sokakta, Camilere Saldırı!

Southport Olayları Büyüyor: İngiltere'de Göçmen Karşıtları Sokakta, Camilere Saldırı!

İngiltere
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 19:50

İngiltere'de pazartesi günü üç kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından olaylar büyüyor. Katilin göçmen olduğu haberleriyle aşırı sağcı gruplar dükkanlara ve camilere saldırdı. Başbakan Keir Starmer'dan ise protestoculara çok sert tepki geldi. 

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İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında bir dans atölyesine düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından başlayan 'göçmen karşıtı' protestolar büyüdü.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında bir dans atölyesine düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından başlayan 'göçmen karşıtı' protestolar büyüdü.

Sosyal medyada yayılan ve saldırganın "İslamcı bir göçmen olduğu" söylentisi ile harekete geçen aşırı sağcı grupların gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü.

Sosyal medyada yayılan ve saldırganın "İslamcı bir göçmen olduğu" söylentisi ile harekete geçen aşırı sağcı grupların gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü.

Protestocular önce Southport bölgesinde bulunan bir camiye saldırdı. Gerilimin yaşandığı bölgede bulunan bazı dükkanlar ve otomobillere de hasar verildi.

Protestocular önce Southport bölgesinde bulunan bir camiye saldırdı. Gerilimin yaşandığı bölgede bulunan bazı dükkanlar ve otomobillere de hasar verildi.

Gerilimin yaşandığı bölgede bulunan bazı dükkanlar ve otomobillere de hasar verildi 👇

Gösterilerde 100'den fazla kişi gözaltına alındı, onlarca polis yaralandı.

Gösterilerde 100'den fazla kişi gözaltına alındı, onlarca polis yaralandı.
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17 yaşındaki Axel Muganwa Rudakubana adlı saldırganın ise İngiltere doğumlu, Ruanda asıllı, Hristiyan olduğu belirlendi.

17 yaşındaki Axel Muganwa Rudakubana adlı saldırganın ise İngiltere doğumlu, Ruanda asıllı, Hristiyan olduğu belirlendi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise şiddet olaylarına çok sert çıktı. Starmer, olaylara karışanlara, "Buna katıldığınız için pişman olacaksınız" sözleriyle seslendi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise şiddet olaylarına çok sert çıktı. Starmer, olaylara karışanlara, "Buna katıldığınız için pişman olacaksınız" sözleriyle seslendi.

Starmer ayrıca "Bunu olduğu gibi adlandırmaktan çekinmeyeceğim: aşırı sağcı haydutluk" ifadelerini kullandı.

Starmer ayrıca "Bunu olduğu gibi adlandırmaktan çekinmeyeceğim: aşırı sağcı haydutluk" ifadelerini kullandı.

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