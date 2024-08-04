Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan İçin ''Zorunlu Olmadıkça Seyahat Etmekten Kaçının'' Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızla kötüleşme ihtimali nedeniyle vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, Lübnan'a yapılacak seyahatlerin elzem olmadığı sürece ertelenmesini ve ülkede bulunan vatandaşların ise mümkünse ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.