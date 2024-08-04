Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan İçin ''Zorunlu Olmadıkça Seyahat Etmekten Kaçının'' Uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan İçin ''Zorunlu Olmadıkça Seyahat Etmekten Kaçının'' Uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızla kötüleşme ihtimali nedeniyle vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, Lübnan'a yapılacak seyahatlerin elzem olmadığı sürece ertelenmesini ve ülkede bulunan vatandaşların ise mümkünse ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmelere bağlı olarak Lübnan'daki güvenlik durumunun hızla bozulabileceği vurgulandı.
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Ayrıca, Lübnan'da bulunması elzem olmayan vatandaşların, ticari uçuşların hala devam etmekte olduğu bir dönemde mümkünse ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.
Acil durumlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin telefon numarası da paylaşıldı.👇
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