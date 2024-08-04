Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan İçin ''Zorunlu Olmadıkça Seyahat Etmekten Kaçının'' Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan İçin ''Zorunlu Olmadıkça Seyahat Etmekten Kaçının'' Uyarısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 23:01 Son Güncelleme: 04.08.2024 - 23:34

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızla kötüleşme ihtimali nedeniyle vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, Lübnan'a yapılacak seyahatlerin elzem olmadığı sürece ertelenmesini ve ülkede bulunan vatandaşların ise mümkünse ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmelere bağlı olarak Lübnan'daki güvenlik durumunun hızla bozulabileceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmelere bağlı olarak Lübnan'daki güvenlik durumunun hızla bozulabileceği vurgulandı.

Bu nedenle, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, Lübnan'da bulunması elzem olmayan vatandaşların, ticari uçuşların hala devam etmekte olduğu bir dönemde mümkünse ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Ayrıca, Lübnan'da bulunması elzem olmayan vatandaşların, ticari uçuşların hala devam etmekte olduğu bir dönemde mümkünse ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı'nın ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Acil durumlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin telefon numarası da paylaşıldı.👇

Acil durumlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin telefon numarası da paylaşıldı.👇

Vatandaşların bu uyarılara dikkat etmeleri ve güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın