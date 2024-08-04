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İstanbul'da Skandal Kaza: Hastanede Tavan Çöktü, Yeni Doğan Bebek Öldü!

İstanbul'da Skandal Kaza: Hastanede Tavan Çöktü, Yeni Doğan Bebek Öldü!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 15:41

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Kaza sonrası bulundukları bölümden nakledilen prematüre bebeklerden biri yaşamını yitirdi. 

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Korkunç olay, 2020 yılında Atatürk Havalimanı arazisine yapılan Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan ünitesinde yaşandı.

Korkunç olay, 2020 yılında Atatürk Havalimanı arazisine yapılan Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan ünitesinde yaşandı.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölümde tavandan geçen sıcak su tesisatında kaçak meydana geldi. Tesisattaki sorunun büyümesiyle asma tavan çöktü.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölümde tavandan geçen sıcak su tesisatında kaçak meydana geldi. Tesisattaki sorunun büyümesiyle asma tavan çöktü.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse NTV'ye yaptığı açıklamada olay sırasında yoğun bakım ünitesinde 8 bebeğin bulunduğunu belirtti.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse NTV'ye yaptığı açıklamada olay sırasında yoğun bakım ünitesinde 8 bebeğin bulunduğunu belirtti.

Prematüre durumda ve ağırlığı 800 gram civarında olan üç bebekten birinin, olaydan yarım saat sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Prematüre durumda ve ağırlığı 800 gram civarında olan üç bebekten birinin, olaydan yarım saat sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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