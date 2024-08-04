İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami MOSSAD Ajanı Olduğu İddiasıyla Tutuklandı!
İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami MOSSAD Ajanı Olduğu İddiasıyla Tutuklandı!
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İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda İsmail Haniye hayatını kaybetmişti. Haniye'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu.
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Hamas, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü ve suikasti "korkakça bir eylem" olarak nitelendirerek, cezasız kalmayacağını belirtmişti.
İsrail hükümeti ise olayla ilgili yorum yapmamıştı ve ateşkes müzakereleriyle ilgilendiğini belirtmişti.
Yeni bir gelişme olarak, İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami'nin, Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla Tahran'da tutuklandığı öne sürüldü.
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