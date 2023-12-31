31 Aralık 2023 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
31 Aralık 2023 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 31 Aralık Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Yeni yıl kutlamaları birçok ülkede renkli görüntülere sahne oldu. Dünyada ve Türkiye'de düzenlenen etkinliklerde çekilen fotoğrafları sizler için derledik.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları belli oldu. 400 milyon liralık büyük ikramiye 3 5 5 0 0 5 4 numaralı tam bilete isabet etti. Amorti kazanan numaralar ise 2 ve 7 oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yarım saat içerisinde 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde meydana gelen 3 depremle ilgili yer bilimciler Övgün Ahmet Ercan, Naci Görür ve Okan Tüysüz'den korkutan uyarı geldi. Ercan ve Tüysüz bölgede 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söyledi.
R 31/12, 19:11 Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan ve yaşanan Atatürk krizi sonrası gerçekleştirilemeyen 'Süper Kupa' sonrası Fenerbahçe'den yeni bir açıklama geldi.
Sesiyle herkesi adeta büyüleyen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında son yıllarda olduğu gibi yeniden jüri koltuğunda oturuyor. Oyuncu Özgü Kaya'nın Ebru Gündeş'e ait "Dön Ne Olur" şarkısını seslendirmesi stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına yol açtı.
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İbo Show'un yılbaşı özel programında yeni yılı evlerinde karşılayanlar için adeta ünlü akını var. Programda yapılan filtrenin ayarı kaçınca izleyici kahkahaya boğuldu.
Yılbaşı akşamlarının en çok izlenen programı O Ses Türkiye, 2023'e veda ederken de yine çok eğlendirdi. Enis Arıkan'ın hazırladığı sahne şovu izleyiciyi kırıp geçirirken kesinlikle ayrı bir ödülü hak ettiği düşünüldü.
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