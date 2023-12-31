Uzman İsimlerden Hakkari Depremi Sonrası Korkutan Uyarı! '7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir'
Uzman İsimlerden Hakkari Depremi Sonrası Korkutan Uyarı! '7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir'
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yarım saat içerisinde 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde meydana gelen 3 depremle ilgili yer bilimciler Övgün Ahmet Ercan, Naci Görür ve Okan Tüysüz'den korkutan uyarı geldi. Ercan ve Tüysüz bölgede 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söyledi.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yarım saat arayla 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremler kentte panik yaratırken, uzman isimlerden de bölgeye ilişkin uyarı geldi.
Yer bilimci profesörler Övgün Ahmet Ercan ve Okan Tüysüz bölgede bulunan fay zonunun 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söylerken, Görür ise deprem sonrası bölgede heyelanların meydana gelebileceğini söyledi.
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