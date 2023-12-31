Uzman İsimlerden Hakkari Depremi Sonrası Korkutan Uyarı! '7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yarım saat içerisinde 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde meydana gelen 3 depremle ilgili yer bilimciler Övgün Ahmet Ercan, Naci Görür ve Okan Tüysüz'den korkutan uyarı geldi. Ercan ve Tüysüz bölgede 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söyledi.