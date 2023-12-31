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Uzman İsimlerden Hakkari Depremi Sonrası Korkutan Uyarı! '7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir'

Uzman İsimlerden Hakkari Depremi Sonrası Korkutan Uyarı! '7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir'

Deprem Hakkari
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.12.2023 - 22:51

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yarım saat içerisinde  4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde meydana gelen 3 depremle ilgili yer bilimciler Övgün Ahmet Ercan, Naci Görür ve Okan Tüysüz'den korkutan uyarı geldi. Ercan ve Tüysüz bölgede 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söyledi. 

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yarım saat arayla 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremler kentte panik yaratırken, uzman isimlerden de bölgeye ilişkin uyarı geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yarım saat arayla 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremler kentte panik yaratırken, uzman isimlerden de bölgeye ilişkin uyarı geldi.

Yer bilimci profesörler Övgün Ahmet Ercan ve Okan Tüysüz bölgede bulunan fay zonunun 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söylerken, Görür ise deprem sonrası bölgede heyelanların meydana gelebileceğini söyledi.

Yer bilimci profesörler Övgün Ahmet Ercan ve Okan Tüysüz bölgede bulunan fay zonunun 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söylerken, Görür ise deprem sonrası bölgede heyelanların meydana gelebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederk Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari ‘de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir. Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Yılın son günü Hakkari’de Şemdinli Yüksekova sağ yanal atımlı kırığı üzerinde iki deprem 19.37 M4,7, 20.06 M4,6 büyüklüğünde 5 km odak derinliğinde oldu. Bu bölgenin M7 dolayında bir depreme gebe olduğunu önceden bildirmiştim. Burada bir deprem boşluğu var' ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise 'Bu bölge Yüksekova-Şemdinli ve Başkale fayı dediğimiz birkaç fayın etkisi altında. Geçmişte İran kaynaklı bir depremden etkilenmiş, 1930'da ve büyüklüğü 7,2. Bu bayağı büyük bir deprem. Ciddi anlamda hasar vermiş. Bu bölge hep söylediğimiz gibi, Arap levhasının Anadolu'yu kuzeye itittirdiği etkin olduğu bölgelerden birisi. Geçmişte deprem yaşamış, gelecekte de depremler yaşayacak anlamına geliyor. Bugünkü depremlerin büyük bir depremin işaretçisi olduğu söylenemez. Daha büyük bir deprem olur mu, böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel yaşanan depremlerle alakalı değil. Sözünü ettiğimiz fayların 7 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini biliyoruz. Benim kanaatim yakın zamanda böyle büyük bir depremin olmayacağıdır. Bir depremin öncü olup olmadığı, ardından büyük depremin geleceği bilinemez. Bu bölge için çok büyük bir deprem beklentimiz şimdilik yok' ifadelerini kullandı.

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