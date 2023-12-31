Dünya ve Türkiye 2024'e 'Merhaba' Dedi! Yeni Yıla Renkli Karşılama
Dünya ve Türkiye 2024'e 'Merhaba' Dedi! Yeni Yıla Renkli Karşılama
Yeni yıl kutlamaları birçok ülkede renkli görüntülere sahne oldu. Dünyada ve Türkiye'de düzenlenen etkinliklerde çekilen fotoğrafları sizler için derledik.
İşte birbirinden büyüleyici yeni yıl manzaraları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'de kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim meydanı oldu.
Azerbaycan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Slovakya
Tayland
İçeriğin Devamı Aşağıda
Avustralya
Filipinler
İngiltere
Brezilya
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda