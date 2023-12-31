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Dünya ve Türkiye 2024'e 'Merhaba' Dedi! Yeni Yıla Renkli Karşılama

Dünya ve Türkiye 2024'e 'Merhaba' Dedi! Yeni Yıla Renkli Karşılama

Yeni yıl
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.01.2024 - 00:58

Yeni yıl kutlamaları birçok ülkede renkli görüntülere sahne oldu. Dünyada ve Türkiye'de düzenlenen etkinliklerde çekilen fotoğrafları sizler için derledik.

İşte birbirinden büyüleyici yeni yıl manzaraları...

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Türkiye'de kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim meydanı oldu.

Türkiye'de kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim meydanı oldu.

Azerbaycan

Azerbaycan
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Slovakya

Slovakya

Tayland

Tayland
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Avustralya

Avustralya

Filipinler

Filipinler

İngiltere

İngiltere

Brezilya

Brezilya
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