3 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Nisan Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Nisan Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Van'da belediye seçimlerini kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine, AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine tepki göstermek için bölgeye giden TİP Genel Başkanı Erkan Baş polis ve göstericiler arasında kaldı.
Fenerbahçe SK Başkanvekili Erol Bilecik, maç ertelenmez veya yabancı hakem ataması yapılmazsa Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımı ile çıkacaklarını açıkladı.
Seçimden sonrası yapılması beklenen kredi kartı düzenlemesinde henüz bir gelişme görülmedi. ancak seçim öncesi bazı bankalardan vatandaşa giden SMS'ler Bakan Şimşek'i kızdırmış.
Sayılmayan oylar, itiraz edilen sandıklar, el değiştiren belediyeler her yerel seçim dönemi sonrasının rutin gündemidir. CHP'nin birinci parti çıktığı 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından en çok konuşulan olay ise YSK'nın rakibine yüksek oy farkı atan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkını alması oldu. Milliyetçi tavrı ile bilinen Oğuzhan Uğur'dan Van olayıyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Van'da yaptığı seçim itirazını kabul etti. Mazbata kentte yüzde 55.8 oyla seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verildi.
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Türkiye geçtiğimiz Pazar günü yerel seçimler içn sandık başına gitti. Sandıktan neredeyse tüm ülkeyi şaşırtan bir sonuç çıktı.
Pazar günü yapılan yerel seçimlerden Cumhuriyet Halk Partisi, uzun yıllar AK Parti’nin yönettiği Üsküdar Belediyesi’ni kazanmayı başarmıştı. İlçenin milli eğitim müdür olan Durmuş Yılmaz’ın, kaybeden belediye başkanı Hilmi Türkmen’e yazdığı uzun mesaj tartışma yarattı.
Türkiye tekstil sektöründe iddialı olurken, emek yoğun bu sektörün ihracat üzerinden kazançlı çıkmasının bir yolunun döviz kurlarında yükseliş olduğunu patronlar neredeyse varoluştan bu yana söylüyor. Katma değerli üretimden daha kısa ve kolay bir yol olan döviz kurlarındaki yükseliş de yer yer memnun etmiyor. Son olarak büyük tekstilcilerden birinin de Mısır'a yatırım yapmasıyla konu yeniden açıldı.
İstanbul’da bulunan bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve 29 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikay, yangın anının çıkış görüntülerini paylaştı.
Son dönemde mekanlardaki hesaplara isyan etmekten sosyal medya kullanıcılarının dillerinde tüy bitti. Gelir gider durumu gözetildiğinde kimi mekanlara hak verilse de, kimileri bu durum karşısında isyan bayraklarını çekiyor. Son olarak Ankara'da bir mekanda buzlu bademine kadar her şeyin tüketildiği bir adisyon gündem oldu.
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Portekiz'de bulunan Gulbenkian Bilim Enstitüsü'nden fareler üzerinde DNA çalışması yapan bir grup bilim insanı altı bacaklı, cinsel organı olmayan fare üretti.
Geçtiğimiz aylarda artan sigara fiyatlarına seçim sonrası bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan habere göre şimdilik bir sigara grubuna yansıyan zammında devamı da gelecek.
İYİ Parti’nin İBB adayı olan Buğra Kavuncu, yerel seçimlerdeki düşük oy oranı sonrasında partideki teşkilat başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ramazan ayına özel olarak Kanal 7 ekranlarında seyirci ile buluşan Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programın ilahiyatçı sunucusunun, doktorlar hakkında söylediği sözler sosyal medyada tepki topladı. 5 aylık hamile bir izleyicinin programa katılarak sorduğu sorunun ardından Karataş, "Onlar para için neler söylerler, para için keserler..." diyerek herkesi şaşırttı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Van’da yaşanan belediye başkanlığı krizini “cinnet hali” olarak tanımladı ve DEM Partili Abdullah Zeydan’ın başkanlığının onaylanmasını kutladı.
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Trabzonspor’un Süper Lig’de oynadığı Konyaspor maçına protesto damgasını vurdu. Bordo-mavili ekibin futbolcuları ve yedek kulübesi, maçın ilk düdüğü ile birlikte omuz omuza bekleyerek hareketsiz kaldı.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan ve CHP’li adayın kazandığı belediye başkanlığı seçimi, MHP’nin itirazı sonrasında YSK tarafından iptal edildi. İlçede 2 Haziran’da yeniden seçim yapılacak. Gazeteci İsmail Saymaz, Pınarbaşı’nda seçim akşamı oy sayımı sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.
Dünyanın en yaygın uygulamalarından biri olan WhataApp'ta bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcının iletişiminin durmasıyla birlikte, WhataApp'a ne olduğu merak edildi. Konuya ilişkin açıklama da geldi.
Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk ekranlarındaki programı sırasında gelen bir mesaja tepki gösterdi. Sinerlendiği görülen Fırat, mesajla ilgili daha açacağını da söyledi.
İstanbul Gayrettepe’de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübündeki tadilatta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın yaşandığı yer yangından sonra ilk kez görüntülendi. Ayrıca ismi bir çok kez değişen gece kulübünde daha önce pek çok kez silahlı yaralama olayları yaşandığı ortaya çıktı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için bağımsız aday olan Yaşar Polat, oy pusulasında kendi resmi olmamasını protesto etmek için sandığa maske ile gidince gözaltına alındı. 186 kişinin oyunu alan Polat kendisi için oy kullanmazken, eşi de pusulada kendisini bulamadığı için kendi sandığında sıfır çekti.
Seçimler öncesinde rezervlerdeki azalış dikkat çekerken, faiz artışı sonrası ise iyileşme görüldü.
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