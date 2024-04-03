Trabzonspor’dan Protesto: Maçın İlk Düdüğü ile Omuz Omuza Durdular
Trabzonspor’dan Protesto: Maçın İlk Düdüğü ile Omuz Omuza Durdular
Trabzonspor’un Süper Lig’de oynadığı Konyaspor maçına protesto damgasını vurdu. Bordo-mavili ekibin futbolcuları ve yedek kulübesi, maçın ilk düdüğü ile birlikte omuz omuza bekleyerek hareketsiz kaldı.
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Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen olaylı Fenerbahçe maçı cezalarına tepki göstermişti.
Trabzonspor’da TFF’ye tepki Konyaspor maçında da devam etti.
Trabzonsporlu futbolcular ve yedek kulübesi, maçın ilk düdüğü ile birlikte omuza omuza bekledi.
Bu sırada Konyasporlu futbolcular kendi yarı sahalarında top çevirdi.
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