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Trabzonspor’dan Protesto: Maçın İlk Düdüğü ile Omuz Omuza Durdular

Trabzonspor’dan Protesto: Maçın İlk Düdüğü ile Omuz Omuza Durdular

Trabzon
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 21:21

Trabzonspor’un Süper Lig’de oynadığı Konyaspor maçına protesto damgasını vurdu. Bordo-mavili ekibin futbolcuları ve yedek kulübesi, maçın ilk düdüğü ile birlikte omuz omuza bekleyerek hareketsiz kaldı.

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Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen olaylı Fenerbahçe maçı cezalarına tepki göstermişti.

Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen olaylı Fenerbahçe maçı cezalarına tepki göstermişti.

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Trabzonspor’da TFF’ye tepki Konyaspor maçında da devam etti.

Trabzonspor’da TFF’ye tepki Konyaspor maçında da devam etti.

Trabzonsporlu futbolcular ve yedek kulübesi, maçın ilk düdüğü ile birlikte omuza omuza bekledi.

Trabzonsporlu futbolcular ve yedek kulübesi, maçın ilk düdüğü ile birlikte omuza omuza bekledi.

Bu sırada Konyasporlu futbolcular kendi yarı sahalarında top çevirdi.

Bu sırada Konyasporlu futbolcular kendi yarı sahalarında top çevirdi.

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