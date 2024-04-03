Trabzonpor'dan PFDK Kararlarına Sert Tepki: "Adaletiniz Batsın"
Trabzonpor'dan PFDK Kararlarına Sert Tepki: "Adaletiniz Batsın"
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında yaşananlar sebebiyle Trabzonspor'a seyircisiz oynama ve para cezası verilmesinde karar kıldı. Bordo-mavili ekip, karara sert tepki gösterdi.
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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlarla ilgili olarak futbolcular PFDK'ya sevkedilmişti.
Sevklerin ardından kararlar bugün açıklandı. Trabzonspor, 6 maç iç sahada seyircisiz oynama cezası alırken futbolcuların da durumu netlik kazandı.
Fenerbahçeli futbolculardan Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat bir maç ceza aldı. Batshuayi ve Osayi Samuel ise ceza almadı.
Bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a da bir maç men cezası verildi.
Bordo mavili kulüp, PFDK kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi 👇
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