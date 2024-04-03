Merkez Bankası Rezervleri İncelenmeye Devam: Ne Kadar Rezerv Satıldı?
Merkez Bankası Rezervleri İncelenmeye Devam: Ne Kadar Rezerv Satıldı?
Seçimler öncesinde rezervlerdeki azalış dikkat çekerken, faiz artışı sonrası ise iyileşme görüldü.
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Merkez Bankası’nın seçimlerinde öncesindeki haftada beklentilerin üzerinde yaptığı 500 baz puanlık sürpriz faiz artışıyla uluslararası net rezervlerde artış görülürken, mart ayında azalış ortaya çıktı.
Merkez Bankası eski Basekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da yılbaşından bu yana 30 milyar dolar olarak hesapladı azalışı.
22 Aralık 2023'te açıklanan verilerde 40,09 milyar dolar olan rezervler, Ocak 2020'den sonraki zirvesini görmüştü. Sonrasın gerileyen net rezervler toplam 24,88 milyar dolar gerilemişti.
Seçim sonrasındaki paylaşımıyla manipülasyonla da suçlanan IIF Başekonomisti Robin Brooks da rezervlerdeki değişime değindi.
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tcmb ; Ne yabayi ?
20 milyar dolar 200 palet falan para yapıyor. Sen milyar milyon? Sen bu parayı niye sattın