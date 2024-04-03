Merkez Bankası Rezervleri İncelenmeye Devam: Ne Kadar Rezerv Satıldı?

Türkiye Merkez Bankası, Mart 2024'te resmi döviz rezervi kayıpları görmeye devam etti. Bu kayıplar, geçen yılki seçimler öncesinde, Mayıs 2023'teki kadar aşırı değil ancak yine de Türk Lirası'nın yapay olarak mevcut seviyelerde güçlü tutulduğu anlamına geliyor.