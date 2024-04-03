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Merkez Bankası Rezervleri İncelenmeye Devam: Ne Kadar Rezerv Satıldı?

Merkez Bankası Rezervleri İncelenmeye Devam: Ne Kadar Rezerv Satıldı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 17:56

Seçimler öncesinde rezervlerdeki azalış dikkat çekerken, faiz artışı sonrası ise iyileşme görüldü.

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Merkez Bankası’nın seçimlerinde öncesindeki haftada beklentilerin üzerinde yaptığı 500 baz puanlık sürpriz faiz artışıyla uluslararası net rezervlerde artış görülürken, mart ayında azalış ortaya çıktı.

Merkez Bankası’nın seçimlerinde öncesindeki haftada beklentilerin üzerinde yaptığı 500 baz puanlık sürpriz faiz artışıyla uluslararası net rezervlerde artış görülürken, mart ayında azalış ortaya çıktı.

Ekonomim'in aktardığına göre, QNB Finansbank ekonomistleri mart ayında Merkez Bankası rezervlerinden 19,7 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirildiğini hesapladı.

Merkez Bankası eski Basekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da yılbaşından bu yana 30 milyar dolar olarak hesapladı azalışı.

Merkez Bankası eski Basekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da yılbaşından bu yana 30 milyar dolar olarak hesapladı azalışı.
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Reuters, 4 bankacının hesabına göre 22 Mart haftasında 15,21 milyar dolar olarak açıklanan net uluslararası rezervlerin faiz artışının olduğu hafta yaklaşık 1 milyar dolar arttığını hesapladı.

22 Aralık 2023'te açıklanan verilerde 40,09 milyar dolar olan rezervler, Ocak 2020'den sonraki zirvesini görmüştü. Sonrasın gerileyen net rezervler toplam 24,88 milyar dolar gerilemişti.

22 Aralık 2023'te açıklanan verilerde 40,09 milyar dolar olan rezervler, Ocak 2020'den sonraki zirvesini görmüştü. Sonrasın gerileyen net rezervler toplam 24,88 milyar dolar gerilemişti.

Seçim sonrasındaki paylaşımıyla manipülasyonla da suçlanan IIF Başekonomisti Robin Brooks da rezervlerdeki değişime değindi.

Seçim sonrasındaki paylaşımıyla manipülasyonla da suçlanan IIF Başekonomisti Robin Brooks da rezervlerdeki değişime değindi.
twitter.com

Türkiye Merkez Bankası, Mart 2024'te resmi döviz rezervi kayıpları görmeye devam etti. Bu kayıplar, geçen yılki seçimler öncesinde, Mayıs 2023'teki kadar aşırı değil ancak yine de Türk Lirası'nın yapay olarak mevcut seviyelerde güçlü tutulduğu anlamına geliyor.

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tcmb ; Ne yabayi ?

Soğan Olsun mu

20 milyar dolar 200 palet falan para yapıyor. Sen milyar milyon? Sen bu parayı niye sattın