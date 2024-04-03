Sigaraya Zam Geldi! Bir Sigara Grubuna Gelen Zammı Duyuran TBYD Başkanı 'Devamı Geliyor' Dedi!
Sigaraya Zam Geldi! Bir Sigara Grubuna Gelen Zammı Duyuran TBYD Başkanı 'Devamı Geliyor' Dedi!
Geçtiğimiz aylarda artan sigara fiyatlarına seçim sonrası bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan habere göre şimdilik bir sigara grubuna yansıyan zammında devamı da gelecek.
İşte, detaylar...
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden Winston grubuna zam geldiğini duyurdu.
Son zam ile birlikte Winston grubunun en pahalı sigarası 58 lira olmuştu. Bu zamla birlikte fiyatlar 69 liraya kadar ulaştı.
TBYD Başkanı Erol Dündar'ın paylaşımına göre, söz konusu sigara grubunun dört markasına birden gelen zammın devamı da gelecek. Vatandaşlar ise şimdiden hangi markalara ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı.
İşte, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın zam paylaşımı...
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