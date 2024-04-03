Sigaraya Zam Geldi! Bir Sigara Grubuna Gelen Zammı Duyuran TBYD Başkanı 'Devamı Geliyor' Dedi!

Geçtiğimiz aylarda artan sigara fiyatlarına seçim sonrası bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan habere göre şimdilik bir sigara grubuna yansıyan zammında devamı da gelecek.

İşte, detaylar...