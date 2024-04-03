TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Van'da Polis ve Göstericiler Arasında Kaldı: 'Burada Gazze Manzarası Yaşanıyor'

Van'da belediye seçimlerini kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine, AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine tepki göstermek için bölgeye giden TİP Genel Başkanı Erkan Baş polis ve göstericiler arasında kaldı. Baş'ın yanında bulunan KRT TV muhabiri, Baş'ın ses bombası ve taşlar arasında kaldığını belirtirken, 'Aylardır Gazze'yi konuşuyoruz. Bir nevi burada bir Gazze manzarası yaşanıyor' dedi.