TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Van'da Polis ve Göstericiler Arasında Kaldı: 'Burada Gazze Manzarası Yaşanıyor'
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Van'da Polis ve Göstericiler Arasında Kaldı: 'Burada Gazze Manzarası Yaşanıyor'
Van'da belediye seçimlerini kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine, AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine tepki göstermek için bölgeye giden TİP Genel Başkanı Erkan Baş polis ve göstericiler arasında kaldı. Baş'ın yanında bulunan KRT TV muhabiri, Baş'ın ses bombası ve taşlar arasında kaldığını belirtirken, 'Aylardır Gazze'yi konuşuyoruz. Bir nevi burada bir Gazze manzarası yaşanıyor' dedi.
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Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan yerine, 28 puan geride olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine tepkiler sürüyor.
Kentte iki gündür devam eden gösterilerde şiddet artarken, siyasi isimler de bölgeye hareket etti. Heyette, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılıç, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve parti temsilcileri de yer aldı.
DEM Partili vekillerle yapılan ortak açıklama sonrası olayların yaşandığı bölgeye giden TİP Genel Başkanı Erkan Baş polis ve göstericilerin arasında kaldı.
Olayların yaşandığı noktada canlı yayın yapmaya çalışan KRT TV muhabiri 'Ciddi bir müdahale söz konusu. Bir yandan ses bombası, bir yandan taşlar yağıyor. Aylardır Gazze'yi konuşuyoruz. Bir nevi burada bir Gazze manzarası yaşanıyor' dedi. Görüntülerde Erkan Baş'ın olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı görüldü. 📹
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