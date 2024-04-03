Hande Fırat Canlı Yayında Sinirlendi: “Sen Bana Küfür Edemezsin!”
Hande Fırat Canlı Yayında Sinirlendi: “Sen Bana Küfür Edemezsin!”
Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk ekranlarındaki programı sırasında gelen bir mesaja tepki gösterdi. Sinerlendiği görülen Fırat, mesajla ilgili daha açacağını da söyledi.
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Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk'te moderatörlüğünü yaptığı programda izleyicilerden gelen bir yoruma sinirlendi.
Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan küfürlü bir mesajı okuyan Fırat; “"Bana buradan küfrediyorsun. Sen önce haddini bil, kendine gel. Mahkemede seninle görüşeceğiz. Umarım o yazdığın yorum için de ayrıca seni bu devlet mahkemeye verir. Sen bana küfredemezsin. Haddini bil. Ne senin saçma partine, ne senin saçma görüşlerine şu ana kadar ağzımı açmadım. Ben sizin ananıza küfür ediyor muyum. Sen adam olsan devletine terörist demezsin, yaşama burada o zaman, defol git. Ama benim namusuma dil uzatamazsın. Yettiniz artık." dedi.
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