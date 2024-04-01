Seçime Özel Canlı Yayın Yapan Hande Fırat'ın Kalkık Kaşları Çok Fena Dillere Düştü
Seçime Özel Canlı Yayın Yapan Hande Fırat'ın Kalkık Kaşları Çok Fena Dillere Düştü
Tüm Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarını farklı mecralardan takip ederken sosyal medyada dönen goygoyun haddi hesabı olmadı. Bu goygoyun ağına CNN Türk'ün sunucusu Hande Fırat da takıldı. X'te @ciksgibiyim adlı bir kullanıcı, Fırat'ın kaşlarını paylaşarak bambaşka bir goygoy başlattı. Gelin o görüntüye gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart 2024 yerel seçimleri hepimizi ekranların başına bağladı desek yeridir. Kimimiz sosyal medyadan, kimimiz YouTube kanallarından kimimiz de ana akım televizyon kanallarından sonuçları anbean takip ettik.
Seçimlerde CHP tarihi bir zafere imza attı, AKP yenilgiyle yüzleşti, Yeniden Refah Partisi yükselişe geçti, İYİ Parti ise adeta hezimeti yaşadı.
Ama onlardan biri var ki o kadar sandık sonuçlarının, adaylarının ve partilerin mizahının yapıldığı yerde oldukça dikkat çekti. X'te @ciksgibiyim adlı bir kullanıcı, CNN Türk sunucusu Hande Fırat'ın kaşlarını paylaşarak çok farklı bir goygoyun fitilini ateşledi.
Fırat'ın aşırı havaya kalkmış kaşları ve bakışları görenlerin diline fena düştü. Gelin o birbirinden komik yorumlara hep birlikte bakalım.
Bu kadını her gördüğümde tövbe bismillah diyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ee normal!
Kaptan Spock bunu beğenmedi:
Dur 1 dakika beğendi mi yoksa?!
Çabana sağlık ne diyebilirim ki...
Başta ben de tanıyamamıştım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Onun kaşları bile daha normal...
Biz de sizi yalnız bırakmayalım dedik...
Ne kadar çok değişmiş ya...
CNN makyaj görevlileri anlık...
İşte mizah budur:
İçeriğin Devamı Aşağıda
+1
İzlemedik ki!
Her seçiş bir vazgeçiştir...
Kaşları da mı böyleydi?
Hades daha tatlı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hande Cepkin...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda