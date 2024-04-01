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Seçime Özel Canlı Yayın Yapan Hande Fırat'ın Kalkık Kaşları Çok Fena Dillere Düştü

Seçime Özel Canlı Yayın Yapan Hande Fırat'ın Kalkık Kaşları Çok Fena Dillere Düştü

Yerel Seçim Goygoy Hande Fırat
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 17:09

Tüm Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarını farklı mecralardan takip ederken sosyal medyada dönen goygoyun haddi hesabı olmadı. Bu goygoyun ağına CNN Türk'ün sunucusu Hande Fırat da takıldı. X'te @ciksgibiyim adlı bir kullanıcı, Fırat'ın kaşlarını paylaşarak bambaşka bir goygoy başlattı. Gelin o görüntüye gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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31 Mart 2024 yerel seçimleri hepimizi ekranların başına bağladı desek yeridir. Kimimiz sosyal medyadan, kimimiz YouTube kanallarından kimimiz de ana akım televizyon kanallarından sonuçları anbean takip ettik.

31 Mart 2024 yerel seçimleri hepimizi ekranların başına bağladı desek yeridir. Kimimiz sosyal medyadan, kimimiz YouTube kanallarından kimimiz de ana akım televizyon kanallarından sonuçları anbean takip ettik.

Seçimlerde CHP tarihi bir zafere imza attı, AKP yenilgiyle yüzleşti, Yeniden Refah Partisi yükselişe geçti, İYİ Parti ise adeta hezimeti yaşadı.

Seçimlerde CHP tarihi bir zafere imza attı, AKP yenilgiyle yüzleşti, Yeniden Refah Partisi yükselişe geçti, İYİ Parti ise adeta hezimeti yaşadı.

Tüm Türkiye sandık sonuçlarından çıkanları tartışırken bazıları da goygoyun ve mizahın kralını yaptı desek yalan olmaz. Seçim akşamı ve ertesinde sosyal medya platformlarında paylaşılanlar hepimizi gülmekten kırıp geçirdi. Sandıkta mizah kazandı desek yeridir.

Ama onlardan biri var ki o kadar sandık sonuçlarının, adaylarının ve partilerin mizahının yapıldığı yerde oldukça dikkat çekti. X'te @ciksgibiyim adlı bir kullanıcı, CNN Türk sunucusu Hande Fırat'ın kaşlarını paylaşarak çok farklı bir goygoyun fitilini ateşledi.

Ama onlardan biri var ki o kadar sandık sonuçlarının, adaylarının ve partilerin mizahının yapıldığı yerde oldukça dikkat çekti. X'te @ciksgibiyim adlı bir kullanıcı, CNN Türk sunucusu Hande Fırat'ın kaşlarını paylaşarak çok farklı bir goygoyun fitilini ateşledi.
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Fırat'ın aşırı havaya kalkmış kaşları ve bakışları görenlerin diline fena düştü. Gelin o birbirinden komik yorumlara hep birlikte bakalım.

Fırat'ın aşırı havaya kalkmış kaşları ve bakışları görenlerin diline fena düştü. Gelin o birbirinden komik yorumlara hep birlikte bakalım.
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Bu kadını her gördüğümde tövbe bismillah diyorum.

Bu kadını her gördüğümde tövbe bismillah diyorum.
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Ee normal!

Ee normal!
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Kaptan Spock bunu beğenmedi:

Kaptan Spock bunu beğenmedi:
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Dur 1 dakika beğendi mi yoksa?!

Dur 1 dakika beğendi mi yoksa?!
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Çabana sağlık ne diyebilirim ki...

Çabana sağlık ne diyebilirim ki...
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Başta ben de tanıyamamıştım.

Başta ben de tanıyamamıştım.
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Onun kaşları bile daha normal...

Onun kaşları bile daha normal...
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Biz de sizi yalnız bırakmayalım dedik...

Biz de sizi yalnız bırakmayalım dedik...
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Ne kadar çok değişmiş ya...

Ne kadar çok değişmiş ya...
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CNN makyaj görevlileri anlık...

CNN makyaj görevlileri anlık...
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İşte mizah budur:

İşte mizah budur:
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+1

+1
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İzlemedik ki!

İzlemedik ki!
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Her seçiş bir vazgeçiştir...

Her seçiş bir vazgeçiştir...
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Kaşları da mı böyleydi?

Kaşları da mı böyleydi?
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Hades daha tatlı...

Hades daha tatlı...
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Hande Cepkin...

Hande Cepkin...
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