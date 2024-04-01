Seçime Özel Canlı Yayın Yapan Hande Fırat'ın Kalkık Kaşları Çok Fena Dillere Düştü

Tüm Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarını farklı mecralardan takip ederken sosyal medyada dönen goygoyun haddi hesabı olmadı. Bu goygoyun ağına CNN Türk'ün sunucusu Hande Fırat da takıldı. X'te @ciksgibiyim adlı bir kullanıcı, Fırat'ın kaşlarını paylaşarak bambaşka bir goygoy başlattı. Gelin o görüntüye gelen yorumlara hep birlikte bakalım.