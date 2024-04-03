Fenerbahçe’den Süper Kupa Kararı: “Değişmezse U-19 Takımı ile Çıkacağız”
Fenerbahçe’den Süper Kupa Kararı: “Değişmezse U-19 Takımı ile Çıkacağız”
Fenerbahçe SK Başkanvekili Erol Bilecik, maç ertelenmez veya yabancı hakem ataması yapılmazsa Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımı ile çıkacaklarını açıkladı.
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Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanamamıştı.
TFF, karşılaşmanın yeni tarihi için 7 Ekim’i belirmiş ve mücadelenin Şanlıurfa’da oynanmasına karar vermişti.
Fenerbahçe’de dün yapılan kongrede de gündeme gelen Süper Kupa karşılaşması için karar erildi.
Fenerbahçe SK Başkanvekili Erol Bilecik, maç ertelenmez veya yabancı hakem ataması yapılmazsa Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımı ile çıkacaklarını açıkladı.
Bilecik ayrıca, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na 2 yıl süreyle katılmama kararı aldığını söyledi.
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