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Fenerbahçe’den Süper Kupa Kararı: “Değişmezse U-19 Takımı ile Çıkacağız”

Fenerbahçe’den Süper Kupa Kararı: “Değişmezse U-19 Takımı ile Çıkacağız”

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 18:40 Son Güncelleme: 03.04.2024 - 18:53

Fenerbahçe SK Başkanvekili Erol Bilecik, maç ertelenmez veya yabancı hakem ataması yapılmazsa Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımı ile çıkacaklarını açıkladı.

Detaylar geliyor.

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Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanamamıştı.

Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanamamıştı.

TFF, karşılaşmanın yeni tarihi için 7 Ekim’i belirmiş ve mücadelenin Şanlıurfa’da oynanmasına karar vermişti.

TFF, karşılaşmanın yeni tarihi için 7 Ekim’i belirmiş ve mücadelenin Şanlıurfa’da oynanmasına karar vermişti.

Fenerbahçe’de dün yapılan kongrede de gündeme gelen Süper Kupa karşılaşması için karar erildi.

Fenerbahçe’de dün yapılan kongrede de gündeme gelen Süper Kupa karşılaşması için karar erildi.

Fenerbahçe SK Başkanvekili Erol Bilecik, maç ertelenmez veya yabancı hakem ataması yapılmazsa Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımı ile çıkacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe SK Başkanvekili Erol Bilecik, maç ertelenmez veya yabancı hakem ataması yapılmazsa Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımı ile çıkacaklarını açıkladı.

Bilecik ayrıca, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na 2 yıl süreyle katılmama kararı aldığını söyledi.

Bilecik ayrıca, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na 2 yıl süreyle katılmama kararı aldığını söyledi.

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