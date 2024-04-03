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Mısır'a Yatırım Yapan Tekstil Patronu "Türkiye’de 1000 Dolar Olan İşçilik Orada 250 Dolar" Dedi Yorumlar Coştu

Mısır'a Yatırım Yapan Tekstil Patronu "Türkiye’de 1000 Dolar Olan İşçilik Orada 250 Dolar" Dedi Yorumlar Coştu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 19:24

Türkiye tekstil sektöründe iddialı olurken, emek yoğun bu sektörün ihracat üzerinden kazançlı çıkmasının bir yolunun döviz kurlarında yükseliş olduğunu patronlar neredeyse varoluştan bu yana söylüyor. Katma değerli üretimden daha kısa ve kolay bir yol olan döviz kurlarındaki yükseliş de yer yer memnun etmiyor. Son olarak büyük tekstilcilerden birinin de Mısır'a yatırım yapmasıyla konu yeniden açıldı.

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Türkiye'de emek yoğun sektörlerin kurlardaki yükselişten memnun olması beklenirken, kur geçişkenliğiyle yükselen enflasyon ve maaşlardaki artışla da bir türlü dengeyi bulamaması yeni bir sorun değil.

Türkiye'de emek yoğun sektörlerin kurlardaki yükselişten memnun olması beklenirken, kur geçişkenliğiyle yükselen enflasyon ve maaşlardaki artışla da bir türlü dengeyi bulamaması yeni bir sorun değil.

Uzun süredir bürokratik ve diplomatik nedenlerin yanında, ucuz işgücü nedeniyle de Mısır'ı tercih eden tekstilcilerde son açıklamalar da yeniden gündem oldu.

Uzun süredir bürokratik ve diplomatik nedenlerin yanında, ucuz işgücü nedeniyle de Mısır'ı tercih eden tekstilcilerde son açıklamalar da yeniden gündem oldu.

Daha önceki açıklamalardan bir tanesi de burada.

Eroğlu Holding CEO'su Nurettin Eroğlu, Mısır’da mevcut yatırımlarını büyüteceklerini açıkladı.

Eroğlu Holding CEO'su Nurettin Eroğlu, Mısır’da mevcut yatırımlarını büyüteceklerini açıkladı.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, 'Mısır’da işçilik ucuz, enerji ucuz' diyen Eroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada ilgi çekti. 

Eroğlu, 'Türkiye’de 1000 dolar olan işçilik orada 250 dolar, 12-13 cent olan enerji 4 cent. Mısır yakın olduğu için orayı tercih ettik. Zaten ucuz ülkelerle yarışmamıza gerek yok. Tekstilde katma değerli ürünlerin üretimine odaklanmalıyız. Biz katma değerli ürün üretirsek yabancılar da ucuz ürün ürettirmek için bize gelmez. Ülkemiz teknoloji, savunma sanayi gibi alanlarda diğer ülkelerle rekabet etmeli' dedi.

Ucuz iş gücüne yönelik ifadeler sosyal medyada da yorumlara neden oldu.

Ucuz iş gücüne yönelik ifadeler sosyal medyada da yorumlara neden oldu.
twitter.com

"Hiç bir şirketin yatırım kararı tartışılmaz, tabii ki bir çok Türk şirketi gitsin dünyada yatırım yapacak seviyeye gelsin, şirketlerimiz yayılsın. Ama bunu işçinin aldığı yoksulluk sınırının altındaki maaşı bahane ederek yapmasın olur mu?"

"Hiç bir şirketin yatırım kararı tartışılmaz, tabii ki bir çok Türk şirketi gitsin dünyada yatırım yapacak seviyeye gelsin, şirketlerimiz yayılsın. Ama bunu işçinin aldığı yoksulluk sınırının altındaki maaşı bahane ederek yapmasın olur mu?"
twitter.com
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"Hatta Burundi'de veya Somali'de de işçilik çok ucuzdur. Oralara git hatta."

"Hatta Burundi'de veya Somali'de de işçilik çok ucuzdur. Oralara git hatta."
twitter.com

"Bu insanlar devletin dolaylı vergilerden dolayı oluşan ilave vergi maliyetini falan da dile getirmiyor. Bu OTV gibi vergilerin toplam aramalı içindeki payı %10-%15 arası. Niçin devletteki verimsizliği dile getirmez mesela TİM? Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor."

"Bu insanlar devletin dolaylı vergilerden dolayı oluşan ilave vergi maliyetini falan da dile getirmiyor. Bu OTV gibi vergilerin toplam aramalı içindeki payı %10-%15 arası. Niçin devletteki verimsizliği dile getirmez mesela TİM? Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor."
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Tekstil sektöründe yatırımların bir kısmı da

Tekstil sektöründe yatırımların bir kısmı da
twitter.com

Yurt dışına yönelik bazı uygulamaların

Yurt dışına yönelik bazı uygulamaların
twitter.com

Mısır'dan daha kolay olması da etken oluyor.

Mısır'dan daha kolay olması da etken oluyor.
twitter.com

Yurt içinde yapılacak yatırımların

Yurt içinde yapılacak yatırımların
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Yurt dışına yönelmesi ise

Yurt dışına yönelmesi ise
twitter.com
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Başka bir soru işareti oluşturuyor.

Başka bir soru işareti oluşturuyor.
twitter.com

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