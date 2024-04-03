Mısır'a Yatırım Yapan Tekstil Patronu "Türkiye’de 1000 Dolar Olan İşçilik Orada 250 Dolar" Dedi Yorumlar Coştu

Türkiye tekstil sektöründe iddialı olurken, emek yoğun bu sektörün ihracat üzerinden kazançlı çıkmasının bir yolunun döviz kurlarında yükseliş olduğunu patronlar neredeyse varoluştan bu yana söylüyor. Katma değerli üretimden daha kısa ve kolay bir yol olan döviz kurlarındaki yükseliş de yer yer memnun etmiyor. Son olarak büyük tekstilcilerden birinin de Mısır'a yatırım yapmasıyla konu yeniden açıldı.