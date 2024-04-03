Mısır'a Yatırım Yapan Tekstil Patronu "Türkiye’de 1000 Dolar Olan İşçilik Orada 250 Dolar" Dedi Yorumlar Coştu
Mısır'a Yatırım Yapan Tekstil Patronu "Türkiye’de 1000 Dolar Olan İşçilik Orada 250 Dolar" Dedi Yorumlar Coştu
Türkiye tekstil sektöründe iddialı olurken, emek yoğun bu sektörün ihracat üzerinden kazançlı çıkmasının bir yolunun döviz kurlarında yükseliş olduğunu patronlar neredeyse varoluştan bu yana söylüyor. Katma değerli üretimden daha kısa ve kolay bir yol olan döviz kurlarındaki yükseliş de yer yer memnun etmiyor. Son olarak büyük tekstilcilerden birinin de Mısır'a yatırım yapmasıyla konu yeniden açıldı.
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Türkiye'de emek yoğun sektörlerin kurlardaki yükselişten memnun olması beklenirken, kur geçişkenliğiyle yükselen enflasyon ve maaşlardaki artışla da bir türlü dengeyi bulamaması yeni bir sorun değil.
Uzun süredir bürokratik ve diplomatik nedenlerin yanında, ucuz işgücü nedeniyle de Mısır'ı tercih eden tekstilcilerde son açıklamalar da yeniden gündem oldu.
Eroğlu Holding CEO'su Nurettin Eroğlu, Mısır’da mevcut yatırımlarını büyüteceklerini açıkladı.
Ucuz iş gücüne yönelik ifadeler sosyal medyada da yorumlara neden oldu.
"Hiç bir şirketin yatırım kararı tartışılmaz, tabii ki bir çok Türk şirketi gitsin dünyada yatırım yapacak seviyeye gelsin, şirketlerimiz yayılsın. Ama bunu işçinin aldığı yoksulluk sınırının altındaki maaşı bahane ederek yapmasın olur mu?"
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"Hatta Burundi'de veya Somali'de de işçilik çok ucuzdur. Oralara git hatta."
"Bu insanlar devletin dolaylı vergilerden dolayı oluşan ilave vergi maliyetini falan da dile getirmiyor. Bu OTV gibi vergilerin toplam aramalı içindeki payı %10-%15 arası. Niçin devletteki verimsizliği dile getirmez mesela TİM? Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor."
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Tekstil sektöründe yatırımların bir kısmı da
Yurt dışına yönelik bazı uygulamaların
Mısır'dan daha kolay olması da etken oluyor.
Yurt içinde yapılacak yatırımların
Yurt dışına yönelmesi ise
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Başka bir soru işareti oluşturuyor.
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