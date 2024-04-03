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Bakan Ali Yerlikaya Paylaştı: 29 Kişinin Öldüğü Yangının Çıkış Anı

Bakan Ali Yerlikaya Paylaştı: 29 Kişinin Öldüğü Yangının Çıkış Anı

Ali Yerlikaya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 19:48

İstanbul’da bulunan bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve 29 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikay, yangın anının çıkış görüntülerini paylaştı.

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İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Masquerade isimli gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve toplam 29 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Masquerade isimli gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve toplam 29 kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan faciada yangının çıkış anını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan faciada yangının çıkış anını paylaştı.

Görüntülerde, bir işçinin kaynak yaptığı sırada büyük bir alev çıktığı ve yangının hızla yayıldığı görülüyor.

Görüntülerde, bir işçinin kaynak yaptığı sırada büyük bir alev çıktığı ve yangının hızla yayıldığı görülüyor.

Bakan Yerlikaya, 2 müfettişin olayla ilgili soruşturma yaptığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 2 müfettişin olayla ilgili soruşturma yaptığını açıkladı.

Yangının çıkış anı 👇

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