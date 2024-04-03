Bakan Ali Yerlikaya Paylaştı: 29 Kişinin Öldüğü Yangının Çıkış Anı
Bakan Ali Yerlikaya Paylaştı: 29 Kişinin Öldüğü Yangının Çıkış Anı
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İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Masquerade isimli gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve toplam 29 kişi hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan faciada yangının çıkış anını paylaştı.
Görüntülerde, bir işçinin kaynak yaptığı sırada büyük bir alev çıktığı ve yangının hızla yayıldığı görülüyor.
Bakan Yerlikaya, 2 müfettişin olayla ilgili soruşturma yaptığını açıkladı.
Yangının çıkış anı 👇
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