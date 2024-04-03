Yanan Gece Kulübü Gündemde: Daha Önce Adı Çok Kez Silahlı Kavgalarla Anılmıştı
Yanan Gece Kulübü Gündemde: Daha Önce Adı Çok Kez Silahlı Kavgalarla Anılmıştı
İstanbul Gayrettepe’de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübündeki tadilatta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın yaşandığı yer yangından sonra ilk kez görüntülendi. Ayrıca ismi bir çok kez değişen gece kulübünde daha önce pek çok kez silahlı yaralama olayları yaşandığı ortaya çıktı.
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Şişli Gayrettepe’de bulunan gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve 29 kişi yangında hayatını kaybetmişti.
16 katlı binanın eksi 1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübü, yangından sonra ilk kez görüntülendi.
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Masquerade kulübün adı 13 yıl önce Discorium’du. Discorium adıyla hizmet verdiği 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı 48 yaşındayken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün gittiği bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurmuş, Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetmişti.
Kulüp adını 2010 yılında, Masquerade olarak değiştirdi.
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2015 yılının Mayıs ayında mekanın önünde İsveçli turist Maggie Bagdo, maganda kurşunuyla öldürülmüştü. Kamera görüntülerine göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelmiş, kulübün önüne gelen 5 kişi içeri girmek isterken, görevlilerin izin vermemesi üzerine beş kişiden E.K. isimli zanlı aracın torpidosundan aldığı silahla mekan görevlilerine ateş etmişti. Bu sırada da İsveçli Maggie Bagdo isimli genç hayatını kaybetmişti.
2016 yılında Masquerade'de başka bir silahlı saldırı yaşandı. Kulüpte eğlenen 3 saldırgan, "Geç gelen sipariş" nedeniyle kulüp çalışanlarıyla tartışmış, dışarı çıkarılan saldırganlar, otomobillerine binecekleri sırada kulübe doğru kurşun yağdırmıştı. Güvenlik görevlileri Hüseyin Erbaş (38) ve Ercan Demir (28) açılan ateş sonucu yaralanmıştı.
Yine 2016 yılında 7 Mayıs Cumartesi günü kulübe silahla girmek isteyen üç kişi ile görevliler arasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Muhammet Demir'in hayatını kaybetmişti.
Son olay ise geçen yıl yaşandı. Mayıs ayında kulüpte eğlendikten sonra çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin, bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Kavgayla ilgisi olmayan vale Ali Sedat Özkan ölürken, menajer Roşan Özbek yaralandı.
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