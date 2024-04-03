Yanan Gece Kulübü Gündemde: Daha Önce Adı Çok Kez Silahlı Kavgalarla Anılmıştı

İstanbul Gayrettepe’de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübündeki tadilatta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın yaşandığı yer yangından sonra ilk kez görüntülendi. Ayrıca ismi bir çok kez değişen gece kulübünde daha önce pek çok kez silahlı yaralama olayları yaşandığı ortaya çıktı.